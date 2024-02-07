https://ria.ru/20240207/kanada-1925872949.html
Россия заранее проинформировала Канаду о проведении выборов
Россия заранее проинформировала Канаду о проведении выборов - РИА Новости, 07.02.2024
Россия заранее проинформировала Канаду о проведении выборов
Россия заблаговременно проинформировала министерство иностранных дел и правоохранительные структуры Канады о проведении выборов президента Российской Федерации... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:56
2024-02-07T10:56
2024-02-07T10:56
выборы президента россии — 2024
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Россия заблаговременно проинформировала министерство иностранных дел и правоохранительные структуры Канады о проведении выборов президента Российской Федерации и рассчитывает, что ничто не помешает проживающим в стране согражданам отдать свой голос, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов. "Заблаговременно проинформировали МИД и правоохранительные структуры Канады о проведении выборов президента Российской Федерации. Рассчитываем, что ничто не помешает проживающим здесь согражданам отдать свой голос на сформированных избирательных участниках - в Посольстве в Оттаве, в наших генконсульствах в Торонто и Монреале", - сообщил он. Как отметил глава российской дипмиссии, обеспечение мер безопасности обсуждается с МИД и с подразделениями Королевской канадской конной полиции, в чьи обязанности входит охрана дипломатических объектов. "Потенциальные наблюдатели смогут выполнять свои функции в соответствии с законом и действующими правилами", - добавил Степанов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, россия, оттава, олег степанов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Канада, Россия, Оттава, Олег Степанов, Совет Федерации РФ
Россия заранее проинформировала Канаду о проведении выборов
Посол: Россия заранее проинформировала Канаду о проведении президентских выборов
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Россия заблаговременно проинформировала министерство иностранных дел и правоохранительные структуры Канады о проведении выборов президента Российской Федерации и рассчитывает, что ничто не помешает проживающим в стране согражданам отдать свой голос, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов.
«
"Заблаговременно проинформировали МИД и правоохранительные структуры Канады о проведении выборов президента Российской Федерации. Рассчитываем, что ничто не помешает проживающим здесь согражданам отдать свой голос на сформированных избирательных участниках - в Посольстве в Оттаве, в наших генконсульствах в Торонто
и Монреале", - сообщил он.
Как отметил глава российской дипмиссии, обеспечение мер безопасности обсуждается с МИД и с подразделениями Королевской канадской конной полиции, в чьи обязанности входит охрана дипломатических объектов.
"Потенциальные наблюдатели смогут выполнять свои функции в соответствии с законом и действующими правилами", - добавил Степанов.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Пушилин предупредил о попытках Украины помешать выборам президента