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Россия заранее проинформировала Канаду о проведении выборов - РИА Новости, 07.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:56 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/kanada-1925872949.html
Россия заранее проинформировала Канаду о проведении выборов
Россия заранее проинформировала Канаду о проведении выборов - РИА Новости, 07.02.2024
Россия заранее проинформировала Канаду о проведении выборов
Россия заблаговременно проинформировала министерство иностранных дел и правоохранительные структуры Канады о проведении выборов президента Российской Федерации... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:56
2024-02-07T10:56
выборы президента россии — 2024
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оттава
олег степанов
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Россия заблаговременно проинформировала министерство иностранных дел и правоохранительные структуры Канады о проведении выборов президента Российской Федерации и рассчитывает, что ничто не помешает проживающим в стране согражданам отдать свой голос, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов. "Заблаговременно проинформировали МИД и правоохранительные структуры Канады о проведении выборов президента Российской Федерации. Рассчитываем, что ничто не помешает проживающим здесь согражданам отдать свой голос на сформированных избирательных участниках - в Посольстве в Оттаве, в наших генконсульствах в Торонто и Монреале", - сообщил он. Как отметил глава российской дипмиссии, обеспечение мер безопасности обсуждается с МИД и с подразделениями Королевской канадской конной полиции, в чьи обязанности входит охрана дипломатических объектов. "Потенциальные наблюдатели смогут выполнять свои функции в соответствии с законом и действующими правилами", - добавил Степанов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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в мире, канада, россия, оттава, олег степанов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Канада, Россия, Оттава, Олег Степанов, Совет Федерации РФ
Россия заранее проинформировала Канаду о проведении выборов

Посол: Россия заранее проинформировала Канаду о проведении президентских выборов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАгитационный предвыборный билборд
Агитационный предвыборный билборд - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Агитационный предвыборный билборд. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Россия заблаговременно проинформировала министерство иностранных дел и правоохранительные структуры Канады о проведении выборов президента Российской Федерации и рассчитывает, что ничто не помешает проживающим в стране согражданам отдать свой голос, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов.
«
"Заблаговременно проинформировали МИД и правоохранительные структуры Канады о проведении выборов президента Российской Федерации. Рассчитываем, что ничто не помешает проживающим здесь согражданам отдать свой голос на сформированных избирательных участниках - в Посольстве в Оттаве, в наших генконсульствах в Торонто и Монреале", - сообщил он.
Как отметил глава российской дипмиссии, обеспечение мер безопасности обсуждается с МИД и с подразделениями Королевской канадской конной полиции, в чьи обязанности входит охрана дипломатических объектов.
"Потенциальные наблюдатели смогут выполнять свои функции в соответствии с законом и действующими правилами", - добавил Степанов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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Выборы президента России — 2024В миреКанадаРоссияОттаваОлег СтепановСовет Федерации РФ
 
 
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