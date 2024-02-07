https://ria.ru/20240207/kanada-1925872949.html

Россия заранее проинформировала Канаду о проведении выборов

Россия заранее проинформировала Канаду о проведении выборов - РИА Новости, 07.02.2024

Россия заранее проинформировала Канаду о проведении выборов

Россия заблаговременно проинформировала министерство иностранных дел и правоохранительные структуры Канады о проведении выборов президента Российской Федерации... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:56

2024-02-07T10:56

2024-02-07T10:56

выборы президента россии — 2024

в мире

канада

россия

оттава

олег степанов

совет федерации рф

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Россия заблаговременно проинформировала министерство иностранных дел и правоохранительные структуры Канады о проведении выборов президента Российской Федерации и рассчитывает, что ничто не помешает проживающим в стране согражданам отдать свой голос, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов. "Заблаговременно проинформировали МИД и правоохранительные структуры Канады о проведении выборов президента Российской Федерации. Рассчитываем, что ничто не помешает проживающим здесь согражданам отдать свой голос на сформированных избирательных участниках - в Посольстве в Оттаве, в наших генконсульствах в Торонто и Монреале", - сообщил он. Как отметил глава российской дипмиссии, обеспечение мер безопасности обсуждается с МИД и с подразделениями Королевской канадской конной полиции, в чьи обязанности входит охрана дипломатических объектов. "Потенциальные наблюдатели смогут выполнять свои функции в соответствии с законом и действующими правилами", - добавил Степанов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240207/pushilin-1925863431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, канада, россия, оттава, олег степанов, совет федерации рф