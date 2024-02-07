https://ria.ru/20240207/kanada-1925872422.html

Посол в Оттаве назвал изъятие Канадой российских активов воровством

Посол в Оттаве назвал изъятие Канадой российских активов воровством - РИА Новости, 07.02.2024

Посол в Оттаве назвал изъятие Канадой российских активов воровством

Поправки в законодательство Канады, позволяющие властям конфисковать заблокированные российские активы в пользу Украины, представляют собой пример банального... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:54

2024-02-07T10:54

2024-02-07T11:57

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олег степанов

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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Поправки в законодательство Канады, позволяющие властям конфисковать заблокированные российские активы в пользу Украины, представляют собой пример банального воровства и грабежа, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов. "Приняты законодательные поправки, позволяющие конфисковать частные подсанкционные российские активы в канадской юрисдикции в пользу киевского режима", — сказал он. Дипломат выразил уверенность, что такие примеры политики Оттавы представляют собой "банальное воровство и грабеж". В то же время попытки придать этим действиям легитимность за счет внутренних юридических процедур "выглядят смешно" и лишают Канаду "какого-либо права называть себя правовым государством", отметил Степанов.Он напомнил, что, по данным Королевской канадской конной полиции на конец сентября минувшего года, в стране заблокировали российские активы на сумму около 100 миллионов долларов США. Кроме того, заморожены финансовые транзакции на сумму в 228 миллионов.После начала спецоперации на Украине страны G7 и ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Западные страны активно ищут способ изъять эти активы и передать их Киеву.В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов воровством, отмечая, что эти шаги нацелены не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Полный текст интервью читайте по ссылке на Ria.ru>>>

https://ria.ru/20240206/aktivy-1925801603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, оттава, россия, олег степанов