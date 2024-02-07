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Посол в Оттаве назвал изъятие Канадой российских активов воровством - РИА Новости, 07.02.2024
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10:54 07.02.2024 (обновлено: 11:57 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/kanada-1925872422.html
Посол в Оттаве назвал изъятие Канадой российских активов воровством
Посол в Оттаве назвал изъятие Канадой российских активов воровством - РИА Новости, 07.02.2024
Посол в Оттаве назвал изъятие Канадой российских активов воровством
Поправки в законодательство Канады, позволяющие властям конфисковать заблокированные российские активы в пользу Украины, представляют собой пример банального... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:54
2024-02-07T11:57
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олег степанов
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Поправки в законодательство Канады, позволяющие властям конфисковать заблокированные российские активы в пользу Украины, представляют собой пример банального воровства и грабежа, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов. "Приняты законодательные поправки, позволяющие конфисковать частные подсанкционные российские активы в канадской юрисдикции в пользу киевского режима", — сказал он. Дипломат выразил уверенность, что такие примеры политики Оттавы представляют собой "банальное воровство и грабеж". В то же время попытки придать этим действиям легитимность за счет внутренних юридических процедур "выглядят смешно" и лишают Канаду "какого-либо права называть себя правовым государством", отметил Степанов.Он напомнил, что, по данным Королевской канадской конной полиции на конец сентября минувшего года, в стране заблокировали российские активы на сумму около 100 миллионов долларов США. Кроме того, заморожены финансовые транзакции на сумму в 228 миллионов.После начала спецоперации на Украине страны G7 и ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Западные страны активно ищут способ изъять эти активы и передать их Киеву.В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов воровством, отмечая, что эти шаги нацелены не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Полный текст интервью читайте по ссылке на Ria.ru&gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240206/aktivy-1925801603.html
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в мире, канада, оттава, россия, олег степанов
В мире, Канада, Оттава, Россия, Олег Степанов
Посол в Оттаве назвал изъятие Канадой российских активов воровством

Посол Степанов назвал изъятие Канадой активов России в пользу Киева воровством

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТоронто
Торонто - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Торонто. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Поправки в законодательство Канады, позволяющие властям конфисковать заблокированные российские активы в пользу Украины, представляют собой пример банального воровства и грабежа, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов.
«
"Приняты законодательные поправки, позволяющие конфисковать частные подсанкционные российские активы в канадской юрисдикции в пользу киевского режима", — сказал он.
Дипломат выразил уверенность, что такие примеры политики Оттавы представляют собой "банальное воровство и грабеж". В то же время попытки придать этим действиям легитимность за счет внутренних юридических процедур "выглядят смешно" и лишают Канаду "какого-либо права называть себя правовым государством", отметил Степанов.
Он напомнил, что, по данным Королевской канадской конной полиции на конец сентября минувшего года, в стране заблокировали российские активы на сумму около 100 миллионов долларов США. Кроме того, заморожены финансовые транзакции на сумму в 228 миллионов.
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После начала спецоперации на Украине страны G7 и ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Западные страны активно ищут способ изъять эти активы и передать их Киеву.
В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов воровством, отмечая, что эти шаги нацелены не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Полный текст интервью читайте по ссылке на Ria.ru>>>
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