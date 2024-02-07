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Оппозиция в Канаде призвала Трюдо уйти в отставку из-за скандала с нацистом
Оппозиция в Канаде призвала Трюдо уйти в отставку из-за скандала с нацистом - РИА Новости, 07.02.2024
Оппозиция в Канаде призвала Трюдо уйти в отставку из-за скандала с нацистом
Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр призвал премьера страны Джастина Трюдо покинуть пост после обнародованных деталей скандала, развернувшегося вокруг... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T00:44
2024-02-07T00:44
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр призвал премьера страны Джастина Трюдо покинуть пост после обнародованных деталей скандала, развернувшегося вокруг чествования эсэсовца Ярослава Гунько. В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Гунько, объявил о своей отставке. Генпрокуратура РФ потребовала экстрадиции Гунько, заявив о доказательствах его участия в масштабных расстрелах мирных жителей, в том числе - в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из сел. "Премьер-министр (Трюдо) несколько месяцев утверждал, что не имел никакого отношения к приглашению бывшего нацистского солдата... теперь мы знаем, что он лично пригласил этого человека", - сказал Пуальевр. "Бывшему спикеру (палаты общин Рота) пришлось уйти в отставку из-за того, что он поступил точно так же. Так будет ли он (Трюдо) придерживаться тех же стандартов и признает ли, что не годится для этой должности", - добавил он. Накануне посольство РФ в Канаде сообщило, что Трюдо лично пригласил нациста Гунько в парламент. При этом издание Globe and Mail пишет, что офис Трюдо приглашал Гунько на торжественный прием в честь визита Зеленского.
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канада, россия, ссср, джастин трюдо, владимир зеленский, генеральная прокуратура рф, в мире
Канада, Россия, СССР, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, Генеральная прокуратура РФ, В мире
Оппозиция в Канаде призвала Трюдо уйти в отставку из-за скандала с нацистом
Лидер оппозиции в Канаде призвал Трюдо уйти в отставку из-за скандала с нацистом
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр призвал премьера страны Джастина Трюдо покинуть пост после обнародованных деталей скандала, развернувшегося вокруг чествования эсэсовца Ярослава Гунько.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского
пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Гунько, объявил о своей отставке. Генпрокуратура РФ
потребовала экстрадиции Гунько, заявив о доказательствах его участия в масштабных расстрелах мирных жителей, в том числе - в убийстве не менее 500 граждан СССР
в одном из сел.
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"Премьер-министр (Трюдо) несколько месяцев утверждал, что не имел никакого отношения к приглашению бывшего нацистского солдата... теперь мы знаем, что он лично пригласил этого человека", - сказал Пуальевр.
"Бывшему спикеру (палаты общин Рота) пришлось уйти в отставку из-за того, что он поступил точно так же. Так будет ли он (Трюдо) придерживаться тех же стандартов и признает ли, что не годится для этой должности", - добавил он.
Накануне посольство РФ в Канаде сообщило, что Трюдо лично пригласил нациста Гунько в парламент.
При этом издание Globe and Mail пишет, что офис Трюдо приглашал Гунько на торжественный прием в честь визита Зеленского.
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