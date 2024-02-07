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Израиль не согласится на план ХАМАС по прекращению огня, сообщил источник - РИА Новости, 07.02.2024
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17:17 07.02.2024 (обновлено: 17:22 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/izrail-1925981981.html
Израиль не согласится на план ХАМАС по прекращению огня, сообщил источник
Израиль не согласится на план ХАМАС по прекращению огня, сообщил источник - РИА Новости, 07.02.2024
Израиль не согласится на план ХАМАС по прекращению огня, сообщил источник
Израиль никогда не согласится на предложенный палестинским движением ХАМАС план прекращения огня, который подразумевает вывод израильских сил из сектора Газа,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:17
2024-02-07T17:22
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Израиль никогда не согласится на предложенный палестинским движением ХАМАС план прекращения огня, который подразумевает вывод израильских сил из сектора Газа, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, близкий к правительству израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.Ранее ХАМАС, как сообщало агентство Рейтер, предложило трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа, включающий полный вывод израильских войск, восстановление инфраструктуры палестинского анклава и обмен заложниками и телами погибших."Тот факт, что ХАМАС требует для прекращения огня вывод Израилем своих войск, это то, на что Израиль никогда не согласится", - заявил источник в офисе Нетаньяху.В Израиле изучают предложение, но настроены к нему пессимистично, добавляет телеканал. Планируется, что правительство Израиля обсудит ответ ХАМАС в среду, а военный кабинет - в четверг.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль не согласится на план ХАМАС по прекращению огня, сообщил источник

Источник: Израиль никогда не согласится на план ХАМАС по прекращению огня

© РИА НовостиВзрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
© РИА Новости
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Израиль никогда не согласится на предложенный палестинским движением ХАМАС план прекращения огня, который подразумевает вывод израильских сил из сектора Газа, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, близкий к правительству израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Ранее ХАМАС, как сообщало агентство Рейтер, предложило трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа, включающий полный вывод израильских войск, восстановление инфраструктуры палестинского анклава и обмен заложниками и телами погибших.
"Тот факт, что ХАМАС требует для прекращения огня вывод Израилем своих войск, это то, на что Израиль никогда не согласится", - заявил источник в офисе Нетаньяху.
В Израиле изучают предложение, но настроены к нему пессимистично, добавляет телеканал. Планируется, что правительство Израиля обсудит ответ ХАМАС в среду, а военный кабинет - в четверг.
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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