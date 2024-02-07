https://ria.ru/20240207/izrail-1925981981.html

Израиль не согласится на план ХАМАС по прекращению огня, сообщил источник

Израиль не согласится на план ХАМАС по прекращению огня, сообщил источник - РИА Новости, 07.02.2024

Израиль не согласится на план ХАМАС по прекращению огня, сообщил источник

Израиль никогда не согласится на предложенный палестинским движением ХАМАС план прекращения огня, который подразумевает вывод израильских сил из сектора Газа,... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:17

2024-02-07T17:17

2024-02-07T17:22

в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Израиль никогда не согласится на предложенный палестинским движением ХАМАС план прекращения огня, который подразумевает вывод израильских сил из сектора Газа, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, близкий к правительству израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.Ранее ХАМАС, как сообщало агентство Рейтер, предложило трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа, включающий полный вывод израильских войск, восстановление инфраструктуры палестинского анклава и обмен заложниками и телами погибших."Тот факт, что ХАМАС требует для прекращения огня вывод Израилем своих войск, это то, на что Израиль никогда не согласится", - заявил источник в офисе Нетаньяху.В Израиле изучают предложение, но настроены к нему пессимистично, добавляет телеканал. Планируется, что правительство Израиля обсудит ответ ХАМАС в среду, а военный кабинет - в четверг.

https://ria.ru/20240207/pogibshie-1925949846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году