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Суд ЕС отклонил иск Усманова, добивавшегося отмены санкций - РИА Новости, 07.02.2024
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14:08 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/isk-1925928152.html
Суд ЕС отклонил иск Усманова, добивавшегося отмены санкций
Суд ЕС отклонил иск Усманова, добивавшегося отмены санкций - РИА Новости, 07.02.2024
Суд ЕС отклонил иск Усманова, добивавшегося отмены санкций
Суд Евросоюза отклонил в среду иск российского предпринимателя Алишера Усманова, добивавшегося исключения из санкционных списков ЕС, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:08
2024-02-07T14:08
гамбург (город)
россия
люксембург (округ)
алишер усманов
жозеп боррель
евросоюз
мегафон
forbes
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Суд Евросоюза отклонил в среду иск российского предпринимателя Алишера Усманова, добивавшегося исключения из санкционных списков ЕС, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Иск отклонен", - говорится в решении суда. В пресс-службе Алишера Усманова от комментариев отказались. Согласно документу, адвокаты пытались оспорить не соответствующие закону, по их мнению, критерии внесения в санкционный список предпринимателя, отсутствие должных доказательств, нарушение права на эффективную юридическую защиту. Однако суд отверг эти доводы. Ответчиком по данному иску выступал Совет ЕС, утвердивший санкционные списки. Ранее суд Гамбурга признал недоказанными ряд утверждений Forbes о российском бизнесмене Алишере Усманове, причем журнал так и не раскрыл источник этой информации. В частности, речь идет о следующих трех утверждениях: "Усманов неоднократно представлял интересы (президента РФ Владимира) Путина и решал его бизнес-проблемы", "Усманов купил долю (Леонида) Реймана" в компании "Мегафон", а также "у него (Усманова - ред.) также есть недвижимость в Мюнхене". Йоахим Николаус Штайнхёфель, гамбургский адвокат, представляющий интересы Усманова в области медиаправа, комментируя публикацию EU Today, говорил РИА Новости о глубоком сожалении, "что такое всемирно уважаемое издание, как Forbes, публикует на своих страницах серьезные обвинения, но не в состоянии представить в суд ни одного доказательства к ним". По его словам, недопустимо, чтобы Совет ЕС дословно копировал такие статьи для обоснования санкций, не проверяя их достоверность. Штайнхёфель заявил, что это "полный институциональный провал, который.. стал отправной точкой для начала охоты на ведьм в отношении господина Усманова". По его словам, "получается, что Совет ЕС оправдывает санкции фальшивыми новостями, распространение которых запрещено судом". ЕС 28 февраля 2022 году года включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции в суде ЕС в Люксембурге. В настоящее время суд ЕС рассматривает десятки исков российских и белорусских предпринимателей, оспаривающих санкции Евросоюза. За два года ЕС утвердил 12 пакетов санкций, под ограничениями находятся почти две тысячи физических и юридических лиц. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
https://ria.ru/20240207/sanktsii-1925841359.html
https://ria.ru/20240206/sanktsii-1925626502.html
https://ria.ru/20240203/sanktsii-1925252615.html
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гамбург (город), россия, люксембург (округ), алишер усманов, жозеп боррель, евросоюз, мегафон, forbes, в мире, санкции в отношении россии
Гамбург (город), Россия, Люксембург (округ), Алишер Усманов, Жозеп Боррель, Евросоюз, Мегафон, Forbes, В мире, Санкции в отношении России
Суд ЕС отклонил иск Усманова, добивавшегося отмены санкций

Суд ЕС отклонил иск предпринимателя Усманова, добивавшегося отмены санкций

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлишер Усманов
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Алишер Усманов. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Суд Евросоюза отклонил в среду иск российского предпринимателя Алишера Усманова, добивавшегося исключения из санкционных списков ЕС, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Иск отклонен", - говорится в решении суда.
В пресс-службе Алишера Усманова от комментариев отказались.
Согласно документу, адвокаты пытались оспорить не соответствующие закону, по их мнению, критерии внесения в санкционный список предпринимателя, отсутствие должных доказательств, нарушение права на эффективную юридическую защиту. Однако суд отверг эти доводы.
Ответчиком по данному иску выступал Совет ЕС, утвердивший санкционные списки.
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Вчера, 07:15
Ранее суд Гамбурга признал недоказанными ряд утверждений Forbes о российском бизнесмене Алишере Усманове, причем журнал так и не раскрыл источник этой информации.
В частности, речь идет о следующих трех утверждениях: "Усманов неоднократно представлял интересы (президента РФ Владимира) Путина и решал его бизнес-проблемы", "Усманов купил долю (Леонида) Реймана" в компании "Мегафон", а также "у него (Усманова - ред.) также есть недвижимость в Мюнхене".
Йоахим Николаус Штайнхёфель, гамбургский адвокат, представляющий интересы Усманова в области медиаправа, комментируя публикацию EU Today, говорил РИА Новости о глубоком сожалении, "что такое всемирно уважаемое издание, как Forbes, публикует на своих страницах серьезные обвинения, но не в состоянии представить в суд ни одного доказательства к ним". По его словам, недопустимо, чтобы Совет ЕС дословно копировал такие статьи для обоснования санкций, не проверяя их достоверность. Штайнхёфель заявил, что это "полный институциональный провал, который.. стал отправной точкой для начала охоты на ведьм в отношении господина Усманова". По его словам, "получается, что Совет ЕС оправдывает санкции фальшивыми новостями, распространение которых запрещено судом".
ЕС 28 февраля 2022 году года включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции в суде ЕС в Люксембурге. В настоящее время суд ЕС рассматривает десятки исков российских и белорусских предпринимателей, оспаривающих санкции Евросоюза.
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За два года ЕС утвердил 12 пакетов санкций, под ограничениями находятся почти две тысячи физических и юридических лиц. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
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Гамбург (город)РоссияЛюксембург (округ)Алишер УсмановЖозеп БоррельЕвросоюзМегафонForbesВ миреСанкции в отношении России
 
 
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