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В CNN ответили на слова Карлсона о нежелании Запада брать интервью у Путина - РИА Новости, 07.02.2024
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16:33 07.02.2024 (обновлено: 17:17 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/intervyu-1925970448.html
В CNN ответили на слова Карлсона о нежелании Запада брать интервью у Путина
В CNN ответили на слова Карлсона о нежелании Запада брать интервью у Путина - РИА Новости, 07.02.2024
В CNN ответили на слова Карлсона о нежелании Запада брать интервью у Путина
Известный американский журналист, работающий на телеканал CNN, Мэттью Чэнс возмутился заявлением журналиста Такера Карслона о том, что западные СМИ не... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:33
2024-02-07T17:17
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Известный американский журналист, работающий на телеканал CNN, Мэттью Чэнс возмутился заявлением журналиста Такера Карслона о том, что западные СМИ не удосужились взять интервью у президента России Владимира Путина, утверждая, что они пытались на протяжении многих лет. Карлсон взял интервью у Путина, оно пока не опубликовано. Сам журналист завил ранее, что западные СМИ и политики постоянно общаются с Владимиром Зеленским и рекламируют его как будто он какой-то "новый бренд", при этом они не потрудились передать позицию президента России. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль получает много заявок на интервью с Путиным, в том числе от западных СМИ, которые не могут похвастаться попытками выглядеть беспристрастными, и поэтому никакого желания общаться с такими СМИ нет. "Вообще-то многие из нас, журналистов, запрашивали интервью с Путиным на протяжении многих лет, особенно после вторжения на Украину. Вопроса о том, что мы не "удосужились", быть не может", - написал в соцсети X Чэнс, который ранее работал в том числе в России, а после начала спецоперации РФ на Украине общался с Зеленским в его "бункере". При этом Чэнс полагает, что в руководстве РФ якобы могут не хотеть отвечать на вопросы западных СМИ. Ранее корреспондент телеканала CNN Кристиан Аманпур назвала "абсурдом" то, что западные журналисты не пытались поговорить с Путиным, заявив, что они продолжат просить о возможности интервью. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью, поскольку американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что глава государства дал интервью именно Карлсону, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.
https://ria.ru/20240207/karlson-1925960891.html
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
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россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
В CNN ответили на слова Карлсона о нежелании Запада брать интервью у Путина

Журналист CNN: многие запрашивали интервью с Путиным на протяжении долгих лет

© AP Photo / David GoldmanПрохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США
Прохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / David Goldman
Прохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Известный американский журналист, работающий на телеканал CNN, Мэттью Чэнс возмутился заявлением журналиста Такера Карслона о том, что западные СМИ не удосужились взять интервью у президента России Владимира Путина, утверждая, что они пытались на протяжении многих лет.
Карлсон взял интервью у Путина, оно пока не опубликовано. Сам журналист завил ранее, что западные СМИ и политики постоянно общаются с Владимиром Зеленским и рекламируют его как будто он какой-то "новый бренд", при этом они не потрудились передать позицию президента России. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль получает много заявок на интервью с Путиным, в том числе от западных СМИ, которые не могут похвастаться попытками выглядеть беспристрастными, и поэтому никакого желания общаться с такими СМИ нет.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
СМИ: ЕС не исключил санкций против Такера Карлсона за интервью с Путиным
Вчера, 16:00
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"Вообще-то многие из нас, журналистов, запрашивали интервью с Путиным на протяжении многих лет, особенно после вторжения на Украину. Вопроса о том, что мы не "удосужились", быть не может", - написал в соцсети X Чэнс, который ранее работал в том числе в России, а после начала спецоперации РФ на Украине общался с Зеленским в его "бункере".
При этом Чэнс полагает, что в руководстве РФ якобы могут не хотеть отвечать на вопросы западных СМИ.
Ранее корреспондент телеканала CNN Кристиан Аманпур назвала "абсурдом" то, что западные журналисты не пытались поговорить с Путиным, заявив, что они продолжат просить о возможности интервью.
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью, поскольку американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что глава государства дал интервью именно Карлсону, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
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РоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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