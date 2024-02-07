https://ria.ru/20240207/intervyu-1925907915.html

В Кремле прокомментировали идею Такера Карлсона взять интервью у Зеленского

В Кремле прокомментировали идею Такера Карлсона взять интервью у Зеленского - РИА Новости, 07.02.2024

В Кремле прокомментировали идею Такера Карлсона взять интервью у Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у Владимира Зеленского, заявил, что это... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:59

2024-02-07T12:59

2024-02-07T13:19

такер карлсон

в мире

владимир зеленский

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у Владимира Зеленского, заявил, что это дело киевского режима, "они много дают интервью".Песков в среду подтвердил, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина во вторник."Здесь опять, я же не могу за него (Карлсона) говорить. Это уже дело киевского режима, они много дают интервью", - сказал Песков, комментируя заявление Карлсона, что он хочет взять интервью у Зеленского, и отвечая на вопрос о том, как считают в Кремле, с точки зрения полноты картины, которая по итогу будет сформирована в американском обществе, будет ли это полезно.Также Пескову задали вопрос о том, изменил ли свое мнение Карлсон после общения с Путиным о причинах и начале конфликта на Украине. "Ну, я не являюсь пресс-секретарем Карлсона, не хотел бы им быть, я все-таки пресс-секретарь Путина", - ответил он, добавив, что президент не делился с ним своим мнением по этому вопросу.Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, а за ночь превысило 50 миллионов. При этом данный показатель рос практически ежесекундно.

https://ria.ru/20240207/karlson-1925897016.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

такер карлсон, в мире, владимир зеленский, украина, дмитрий песков