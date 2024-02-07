В Кремле прокомментировали идею Такера Карлсона взять интервью у Зеленского
Песков прокомментировал идею Такера Карлсона взять интервью у Зеленского
© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у Владимира Зеленского, заявил, что это дело киевского режима, "они много дают интервью".
Песков в среду подтвердил, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина во вторник.
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"Здесь опять, я же не могу за него (Карлсона) говорить. Это уже дело киевского режима, они много дают интервью", - сказал Песков, комментируя заявление Карлсона, что он хочет взять интервью у Зеленского, и отвечая на вопрос о том, как считают в Кремле, с точки зрения полноты картины, которая по итогу будет сформирована в американском обществе, будет ли это полезно.
Также Пескову задали вопрос о том, изменил ли свое мнение Карлсон после общения с Путиным о причинах и начале конфликта на Украине. "Ну, я не являюсь пресс-секретарем Карлсона, не хотел бы им быть, я все-таки пресс-секретарь Путина", - ответил он, добавив, что президент не делился с ним своим мнением по этому вопросу.
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, а за ночь превысило 50 миллионов. При этом данный показатель рос практически ежесекундно.