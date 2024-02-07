https://ria.ru/20240207/intervyu-1925873254.html

Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал более 60 миллионов просмотров

Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал более 60 миллионов просмотров - РИА Новости, 07.02.2024

Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал более 60 миллионов просмотров

Видеообращение из Москвы американского журналиста Такера Карлсона в социальной сети Х, где он сообщил о выходе интервью с президентом России Владимиром Путиным, РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:57

2024-02-07T10:57

2024-02-07T11:27

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владимир путин

карин жан-пьер

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Видеообращение из Москвы американского журналиста Такера Карлсона в социальной сети Х, где он сообщил о выходе интервью с президентом России Владимиром Путиным, набрало более 60 миллионов просмотров за тринадцать часов.Карлсон накануне выложил ролик, записанный на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского лидера. Журналист подчеркнул, что эта беседа очень важна, так как американцы абсолютно не в курсе происходящего в России и на Украине.Спустя час после публикации число просмотров достигло 5,2 миллиона. Уже через два часа показатель увеличился в четыре раза — до 20 миллионов просмотров. А за девять часов видео посмотрели более 50 миллионов раз.Сообщение Карлсона вызвало ажиотаж как среди пользователей сети, так и у представителей СМИ и американского политического истеблишмента.По словам самого журналиста, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление.При этом Карлсон заявил, что предприниматель Илон Маск обещал не блокировать это интервью, когда его опубликуют в соцсети X.По словам журналиста Алекса Джонса, интервью длится два часа, он назвал его "эпичным".

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https://ria.ru/20240207/karlson-1925869108.html

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