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Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал более 60 миллионов просмотров - РИА Новости, 07.02.2024
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10:57 07.02.2024 (обновлено: 11:27 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/intervyu-1925873254.html
Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал более 60 миллионов просмотров
Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал более 60 миллионов просмотров - РИА Новости, 07.02.2024
Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал более 60 миллионов просмотров
Видеообращение из Москвы американского журналиста Такера Карлсона в социальной сети Х, где он сообщил о выходе интервью с президентом России Владимиром Путиным, РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:57
2024-02-07T11:27
россия
москва
украина
такер карлсон
владимир путин
карин жан-пьер
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Видеообращение из Москвы американского журналиста Такера Карлсона в социальной сети Х, где он сообщил о выходе интервью с президентом России Владимиром Путиным, набрало более 60 миллионов просмотров за тринадцать часов.Карлсон накануне выложил ролик, записанный на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского лидера. Журналист подчеркнул, что эта беседа очень важна, так как американцы абсолютно не в курсе происходящего в России и на Украине.Спустя час после публикации число просмотров достигло 5,2 миллиона. Уже через два часа показатель увеличился в четыре раза — до 20 миллионов просмотров. А за девять часов видео посмотрели более 50 миллионов раз.Сообщение Карлсона вызвало ажиотаж как среди пользователей сети, так и у представителей СМИ и американского политического истеблишмента.По словам самого журналиста, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление.При этом Карлсон заявил, что предприниматель Илон Маск обещал не блокировать это интервью, когда его опубликуют в соцсети X.По словам журналиста Алекса Джонса, интервью длится два часа, он назвал его "эпичным".
https://ria.ru/20240206/karlson-1925560935.html
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россия, москва, украина, такер карлсон, владимир путин, карин жан-пьер, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Москва, Украина, Такер Карлсон, Владимир Путин, Карин Жан-Пьер, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал более 60 миллионов просмотров

Анонс интервью Путина Такеру Карлсону собрал более 60 миллионов просмотров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Видеообращение из Москвы американского журналиста Такера Карлсона в социальной сети Х, где он сообщил о выходе интервью с президентом России Владимиром Путиным, набрало более 60 миллионов просмотров за тринадцать часов.
Карлсон накануне выложил ролик, записанный на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского лидера. Журналист подчеркнул, что эта беседа очень важна, так как американцы абсолютно не в курсе происходящего в России и на Украине.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Карлсон прилетел за словом Путина
Вчера, 08:00
Спустя час после публикации число просмотров достигло 5,2 миллиона. Уже через два часа показатель увеличился в четыре раза — до 20 миллионов просмотров. А за девять часов видео посмотрели более 50 миллионов раз.
Сообщение Карлсона вызвало ажиотаж как среди пользователей сети, так и у представителей СМИ и американского политического истеблишмента.
Просто еду выпить кофе. Такер Карлсон пообщался с журналистом РИА Новости - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Такер Карлсон не ответил на вопрос, записано ли уже интервью с Путиным
10:46
По словам самого журналиста, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление.
При этом Карлсон заявил, что предприниматель Илон Маск обещал не блокировать это интервью, когда его опубликуют в соцсети X.
По словам журналиста Алекса Джонса, интервью длится два часа, он назвал его "эпичным".
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Такер Карлсон не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с Путиным
09:05
 
РоссияМоскваУкраинаТакер КарлсонВладимир ПутинКарин Жан-ПьерИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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