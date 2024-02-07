Рейтинг@Mail.ru
Интервью Такера Карлсона с Путиным длится два часа, сообщил журналист Джонс - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 07.02.2024 (обновлено: 12:40 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/intervyu-1925859079.html
Интервью Такера Карлсона с Путиным длится два часа, сообщил журналист Джонс
Интервью Такера Карлсона с Путиным длится два часа, сообщил журналист Джонс - РИА Новости, 07.02.2024
Интервью Такера Карлсона с Путиным длится два часа, сообщил журналист Джонс
Американский журналист и ведущий радио-шоу Алекс Джонс сообщил, что Такер Карлсон рассказал ему, что интервью с президентом РФ Владимиром Путиным длится два... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:04
2024-02-07T12:40
такер карлсон
владимир путин
в мире
сша
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729482415_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_4a1a017fc29bb5b2249446f877c0924b.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист и ведущий радио-шоу Алекс Джонс сообщил, что Такер Карлсон рассказал ему, что интервью с президентом РФ Владимиром Путиным длится два часа, оно выйдет скоро и будет эпичным."(Такер) написал мне и сказал, что оно (интервью) длится два часа, оно выйдет очень-очень скоро", - заявил Джонс на видео, опубликованном на его странице в социальной сети X.По словам Джонса, интервью будет эпичным и войдет в историю.Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона. При этом данный показатель рос практически ежесекундно.Количество подписчиков у Карлсона в X за это время выросло примерно на 120 тысяч и теперь составляет 11 553 976.
https://ria.ru/20240207/karlson-1925851087.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729482415_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_4ba113b8541b525ca99727043dc83da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
такер карлсон, владимир путин, в мире, сша, интервью владимира путина такеру карлсону
Такер Карлсон, Владимир Путин, В мире, США, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Интервью Такера Карлсона с Путиным длится два часа, сообщил журналист Джонс

Ведущий Джонс: интервью Путина Карлсону длилось два часа и было эпичным

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист и ведущий радио-шоу Алекс Джонс сообщил, что Такер Карлсон рассказал ему, что интервью с президентом РФ Владимиром Путиным длится два часа, оно выйдет скоро и будет эпичным.
"(Такер) написал мне и сказал, что оно (интервью) длится два часа, оно выйдет очень-очень скоро", - заявил Джонс на видео, опубликованном на его странице в социальной сети X.
По словам Джонса, интервью будет эпичным и войдет в историю.
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона. При этом данный показатель рос практически ежесекундно.
Количество подписчиков у Карлсона в X за это время выросло примерно на 120 тысяч и теперь составляет 11 553 976.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. 7 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Такер Карлсон не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с Путиным
09:05
 
Такер КарлсонВладимир ПутинВ миреСШАИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала