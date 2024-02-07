https://ria.ru/20240207/intervyu-1925859079.html
Интервью Такера Карлсона с Путиным длится два часа, сообщил журналист Джонс
Интервью Такера Карлсона с Путиным длится два часа, сообщил журналист Джонс - РИА Новости, 07.02.2024
Интервью Такера Карлсона с Путиным длится два часа, сообщил журналист Джонс
Американский журналист и ведущий радио-шоу Алекс Джонс сообщил, что Такер Карлсон рассказал ему, что интервью с президентом РФ Владимиром Путиным длится два... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:04
2024-02-07T10:04
2024-02-07T12:40
такер карлсон
владимир путин
в мире
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интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист и ведущий радио-шоу Алекс Джонс сообщил, что Такер Карлсон рассказал ему, что интервью с президентом РФ Владимиром Путиным длится два часа, оно выйдет скоро и будет эпичным."(Такер) написал мне и сказал, что оно (интервью) длится два часа, оно выйдет очень-очень скоро", - заявил Джонс на видео, опубликованном на его странице в социальной сети X.По словам Джонса, интервью будет эпичным и войдет в историю.Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона. При этом данный показатель рос практически ежесекундно.Количество подписчиков у Карлсона в X за это время выросло примерно на 120 тысяч и теперь составляет 11 553 976.
https://ria.ru/20240207/karlson-1925851087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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такер карлсон, владимир путин, в мире, сша, интервью владимира путина такеру карлсону
Такер Карлсон, Владимир Путин, В мире, США, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Интервью Такера Карлсона с Путиным длится два часа, сообщил журналист Джонс
Ведущий Джонс: интервью Путина Карлсону длилось два часа и было эпичным