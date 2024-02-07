Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал, что успел доложить экипаж Ил-76 перед падением - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:04 07.02.2024 (обновлено: 10:24 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/il-76-1925837419.html
Аналитик рассказал, что успел доложить экипаж Ил-76 перед падением
Аналитик рассказал, что успел доложить экипаж Ил-76 перед падением - РИА Новости, 07.02.2024
Аналитик рассказал, что успел доложить экипаж Ил-76 перед падением
Экипаж сбитого Ил-76, перевозившего украинских пленных, непосредственно перед поражением зенитными ракетами Patriot успел доложить на землю об облучении борта... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T06:04
2024-02-07T10:24
белгородская область
безопасность
алексей леонков
украина
виктор бондарев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923275106_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_fda31f75469efc4bb8eb15bb3bd544fa.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Экипаж сбитого Ил-76, перевозившего украинских пленных, непосредственно перед поражением зенитными ракетами Patriot успел доложить на землю об облучении борта радаром противника, это подтверждает, что уничтожение самолета было запланировано киевскими кураторами заранее, сообщил РИА Новости военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков. ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили экспертизы ДНК.&quot;Примерно за одну-две минуты до попадания украинских ракет в Ил-76 его экипаж успел доложить на землю, что системы оповещения самолета зафиксировали работу вражеской РЛС, облучающей борт. Это еще одно свидетельство того, что поражение самолета стало итогом спецоперации, заранее разработанной западными кураторами киевского режима&quot;, — отметил специалист.Он пояснил, что случайным образом Ил-76 мог быть сбит только в режиме "свободной охоты", но для этого ЗРК должен был быть полного состава, с обзорной РЛС. Этот радар сперва должен был засечь самолет, рассчитать его параметры, потом боевой расчет должен был определить примерно тип цели, принять решение на пуск ракет. "В этом случае облучение борта датчики самолета зафиксировали бы несколько раз на существенно большем промежутке времени", — отметил эксперт. "Облучение борта только станцией наведения комплекса непосредственно перед попаданием ракет в самолет говорит о том, что ЗРК работал в пассивном режиме и получил координаты от внешних источников через западную систему передачи данных Link-16. Более того, это показывает, что он был готов к встрече цели, был развернут в нужном месте и сразу захватил ее узким зондирующим лучом. Данные по координатам самолета, вероятнее всего, были получены украинскими пассивными средствами радиотехнической разведки — они также, со всей очевидностью, ждали самолет в определенном месте и через Link передали информацию ЗРК", — рассказал Леонков. Эксперт отметил, что о мотивах данной преступной военной провокации можно только гадать, но можно предположить, что "она связана с внутриполитической подковерной борьбой в Киеве". Как рассказал Леонков ранее, войска Украины применяют урезанную версию американского ЗРК Patriot, чтобы повысить его мобильность. Она состоит из двух пусковых установок, мобильного командного пункта и многофункционального радара сопровождения цели и наведения. Все они смонтированы на полуприцепах. Именно такой урезанный состав комплекса был использован для поражения Ил-76.Обычно в один комплекс Patriot в огневой батарее полного состава входят шесть-восемь пусковых установок, несколько прицепов с РЛС, командный пункт управления огнем, оборудование связи и автоматизации и другие средства. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в день крушения самолета заявил, что экипаж Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии. По его словам, судя по видео из Telegram-каналов, видно характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты, так что то, "что самолет был сбит, это 100 процентов ясно".
https://ria.ru/20240205/gosdep-1925570279.html
https://ria.ru/20240205/moskalkova-1925563873.html
https://ria.ru/20240204/ukraina-1925303925.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923275106_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fc65b2e8f8469e6ab8a4e30400500b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, безопасность, алексей леонков, украина, виктор бондарев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, совет федерации рф, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Белгородская область, Безопасность, Алексей Леонков, Украина, Виктор Бондарев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Аналитик рассказал, что успел доложить экипаж Ил-76 перед падением

Аналитик Леонков: экипаж Ил-76 перед падением доложил о работе вражеской РЛС

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Экипаж сбитого Ил-76, перевозившего украинских пленных, непосредственно перед поражением зенитными ракетами Patriot успел доложить на землю об облучении борта радаром противника, это подтверждает, что уничтожение самолета было запланировано киевскими кураторами заранее, сообщил РИА Новости военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.
ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили экспертизы ДНК.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В Госдепе по-хамски ответили на вопрос о причастности ВСУ к теракту с Ил-76
5 февраля, 22:55
«

"Примерно за одну-две минуты до попадания украинских ракет в Ил-76 его экипаж успел доложить на землю, что системы оповещения самолета зафиксировали работу вражеской РЛС, облучающей борт. Это еще одно свидетельство того, что поражение самолета стало итогом спецоперации, заранее разработанной западными кураторами киевского режима", — отметил специалист.

Он пояснил, что случайным образом Ил-76 мог быть сбит только в режиме "свободной охоты", но для этого ЗРК должен был быть полного состава, с обзорной РЛС. Этот радар сперва должен был засечь самолет, рассчитать его параметры, потом боевой расчет должен был определить примерно тип цели, принять решение на пуск ракет. "В этом случае облучение борта датчики самолета зафиксировали бы несколько раз на существенно большем промежутке времени", — отметил эксперт.
"Облучение борта только станцией наведения комплекса непосредственно перед попаданием ракет в самолет говорит о том, что ЗРК работал в пассивном режиме и получил координаты от внешних источников через западную систему передачи данных Link-16. Более того, это показывает, что он был готов к встрече цели, был развернут в нужном месте и сразу захватил ее узким зондирующим лучом. Данные по координатам самолета, вероятнее всего, были получены украинскими пассивными средствами радиотехнической разведки — они также, со всей очевидностью, ждали самолет в определенном месте и через Link передали информацию ЗРК", — рассказал Леонков.
Эксперт отметил, что о мотивах данной преступной военной провокации можно только гадать, но можно предположить, что "она связана с внутриполитической подковерной борьбой в Киеве".
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Москалькова направила омбудсмену Украины информацию по Ил-76
5 февраля, 21:40
Как рассказал Леонков ранее, войска Украины применяют урезанную версию американского ЗРК Patriot, чтобы повысить его мобильность. Она состоит из двух пусковых установок, мобильного командного пункта и многофункционального радара сопровождения цели и наведения. Все они смонтированы на полуприцепах. Именно такой урезанный состав комплекса был использован для поражения Ил-76.
Обычно в один комплекс Patriot в огневой батарее полного состава входят шесть-восемь пусковых установок, несколько прицепов с РЛС, командный пункт управления огнем, оборудование связи и автоматизации и другие средства.
Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в день крушения самолета заявил, что экипаж Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии. По его словам, судя по видео из Telegram-каналов, видно характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты, так что то, "что самолет был сбит, это 100 процентов ясно".
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
СМИ: Зеленский решил обвинить Залужного в ударе по Ил-76
4 февраля, 11:05
 
Белгородская областьБезопасностьАлексей ЛеонковУкраинаВиктор БондаревВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала