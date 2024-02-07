https://ria.ru/20240207/il-76-1925837419.html

Аналитик рассказал, что успел доложить экипаж Ил-76 перед падением

Аналитик рассказал, что успел доложить экипаж Ил-76 перед падением - РИА Новости, 07.02.2024

Аналитик рассказал, что успел доложить экипаж Ил-76 перед падением

Экипаж сбитого Ил-76, перевозившего украинских пленных, непосредственно перед поражением зенитными ракетами Patriot успел доложить на землю об облучении борта... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T06:04

2024-02-07T06:04

2024-02-07T10:24

белгородская область

безопасность

алексей леонков

украина

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Экипаж сбитого Ил-76, перевозившего украинских пленных, непосредственно перед поражением зенитными ракетами Patriot успел доложить на землю об облучении борта радаром противника, это подтверждает, что уничтожение самолета было запланировано киевскими кураторами заранее, сообщил РИА Новости военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков. ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили экспертизы ДНК."Примерно за одну-две минуты до попадания украинских ракет в Ил-76 его экипаж успел доложить на землю, что системы оповещения самолета зафиксировали работу вражеской РЛС, облучающей борт. Это еще одно свидетельство того, что поражение самолета стало итогом спецоперации, заранее разработанной западными кураторами киевского режима", — отметил специалист.Он пояснил, что случайным образом Ил-76 мог быть сбит только в режиме "свободной охоты", но для этого ЗРК должен был быть полного состава, с обзорной РЛС. Этот радар сперва должен был засечь самолет, рассчитать его параметры, потом боевой расчет должен был определить примерно тип цели, принять решение на пуск ракет. "В этом случае облучение борта датчики самолета зафиксировали бы несколько раз на существенно большем промежутке времени", — отметил эксперт. "Облучение борта только станцией наведения комплекса непосредственно перед попаданием ракет в самолет говорит о том, что ЗРК работал в пассивном режиме и получил координаты от внешних источников через западную систему передачи данных Link-16. Более того, это показывает, что он был готов к встрече цели, был развернут в нужном месте и сразу захватил ее узким зондирующим лучом. Данные по координатам самолета, вероятнее всего, были получены украинскими пассивными средствами радиотехнической разведки — они также, со всей очевидностью, ждали самолет в определенном месте и через Link передали информацию ЗРК", — рассказал Леонков. Эксперт отметил, что о мотивах данной преступной военной провокации можно только гадать, но можно предположить, что "она связана с внутриполитической подковерной борьбой в Киеве". Как рассказал Леонков ранее, войска Украины применяют урезанную версию американского ЗРК Patriot, чтобы повысить его мобильность. Она состоит из двух пусковых установок, мобильного командного пункта и многофункционального радара сопровождения цели и наведения. Все они смонтированы на полуприцепах. Именно такой урезанный состав комплекса был использован для поражения Ил-76.Обычно в один комплекс Patriot в огневой батарее полного состава входят шесть-восемь пусковых установок, несколько прицепов с РЛС, командный пункт управления огнем, оборудование связи и автоматизации и другие средства. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в день крушения самолета заявил, что экипаж Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии. По его словам, судя по видео из Telegram-каналов, видно характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты, так что то, "что самолет был сбит, это 100 процентов ясно".

https://ria.ru/20240205/gosdep-1925570279.html

https://ria.ru/20240205/moskalkova-1925563873.html

https://ria.ru/20240204/ukraina-1925303925.html

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