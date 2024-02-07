https://ria.ru/20240207/grossi-1925821433.html

Гендиректор МАГАТЭ лично оценит ситуацию на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ лично оценит ситуацию на ЗАЭС - РИА Новости, 07.02.2024

Гендиректор МАГАТЭ лично оценит ситуацию на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить последние события, связанные со все еще нестабильной ситуацией с... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T00:37

2024-02-07T00:37

2024-02-07T00:37

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рафаэль гросси

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ВЕНА, 7 фев - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить последние события, связанные со все еще нестабильной ситуацией с ядерной безопасностью на объекте, однако в Запорожской области "никаких надежд" на предстоящий визит не возлагают. Гросси уже в четвертый раз пересечет линию фронта боевых действий, чтобы посетить ЗАЭС. Как ранее сообщали в МАГАТЭ, гендиректор агентства намерен обсудить и оценить вопросы и последние события, "связанные со все еще нестабильной ситуацией с ядерной безопасностью на объекте, включая сокращение числа сотрудников, работающих на объекте". Перед поездкой на ЗАЭС Гросси во вторник провел переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве. При этом, как отмечалось ранее, в Запорожской области "никаких надежд" на предстоящий визит не возлагают. Об этом заявлял глава региона Евгений Балицкий, подчеркнув, что обстрелы станции с украинской стороны продолжатся вне зависимости от этой поездки. Предполагается, что в середине февраля Гросси также прибудет с визитом в Москву. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240203/zaes-1925219601.html

https://ria.ru/20240126/zaes-1923625686.html

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