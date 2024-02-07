Мебельная компания из Чебоксар открыла новые рынки благодаря господдержке
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Чебоксарская компания по производству мебели обрела партнеров заграницей благодаря господдержке, сообщает пресс-служба правительства региона.
Чебоксарскому предприятию помог найти партнеров заграницей Центр поддержки экспорта Чувашии. Он предоставил ряд услуг в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт", которые были инициированы президентом РФ.
Предприятие "Церера-мебель" специализируется на производстве металлической мебели различного назначения. В ее ассортименте свыше 500 наименований.
Компания работает с 2010 года, а экспортом занимается с 2013 года. Начинали с Казахстана и максимально охватили этот рынок. Потом стали отгружать и в другие страны СНГ.
В 2021 году предприятие представило свою продукцию на 32-й Международной выставке "Мебель, фурнитура и обивочные материалы", которая проходила в Москве. Часть расходов тогда взял на себя Центр поддержки экспорта: оплатил аренду выставочных площадей, застройку и сопровождение стенда.
"После этой выставки к нам пришло несколько новых клиентов из Узбекистана, Киргизии, Азербайджана. Мы расширили еще рынок Казахстана, а также нашли и по России несколько новых клиентов и поставщиков. Участие в международных выставках очень продуктивно и очень удобно", – сказала финансовый директор ООО "ТД "Церера-мебель" Ирина Иванова, ее слова приводит пресс-служба.
Услугами Центра поддержки экспорта на безвозмездной основе могут пользоваться все компании, которые состоят в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и зарегистрированы на территории Чувашии.
"В нашем арсенале множество различных услуг, среди которых анализ рынка, поиск партнеров. А самая востребованная услуга, которую мы оказываем, – участие в международных выставках. Также у нас есть бизнес-миссии. Только в 2023 году мы свозили предпринимателей Чувашии в Турцию, в Бахрейн, Индию", – уточнил руководитель Центра поддержки экспорта Чувашской Республики Артем Захаров.