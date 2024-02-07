https://ria.ru/20240207/feyki-1925878053.html

Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии - РИА Новости, 07.02.2024

Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за распространение фейков об армии и призывы к антигосударственным действиям. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:11

2024-02-07T11:11

2024-02-07T11:37

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за распространение фейков об армии и призывы к антигосударственным действиям.Сенаторы поддержали документ единогласно.Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.В пояснительной записке отмечается, что документ вводит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества за фейки о российской армии, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности.Как сообщил на заседании конституционного комитета Совфеда первый зампред комитета Владимир Полетаев, институт конфискации, как и в действующем законодательстве, остается не наказанием, а иной мерой воздействия, призванной "предотвратить дальнейшее совершение преступления" или "оказать профилактическое воздействие"."Возможность конфискации такого имущества уже существует. Законом лишь расширяется перечень преступлений — помимо террористических и экстремистских преступлений к ним будут относиться и преступления против безопасности Российской Федерации", — пояснил сенатор.Госдума приняла законопроект 31 января. Как подчеркивалось, речь идет о конфискации именно того имущества или денег, которые получены преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности. Оба эти обстоятельства необходимо будет доказать.Кроме того, конфискации подлежат орудия совершения преступления.

https://ria.ru/20240201/ulitskaya-1924719591.html

https://ria.ru/20240131/zakon-1924565026.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

совет федерации рф, вооруженные силы рф, политика