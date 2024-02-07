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Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии
Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии - РИА Новости, 07.02.2024
Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии
Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за распространение фейков об армии и призывы к антигосударственным действиям. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:11
2024-02-07T11:11
2024-02-07T11:37
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за распространение фейков об армии и призывы к антигосударственным действиям.Сенаторы поддержали документ единогласно.Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.В пояснительной записке отмечается, что документ вводит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества за фейки о российской армии, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности.Как сообщил на заседании конституционного комитета Совфеда первый зампред комитета Владимир Полетаев, институт конфискации, как и в действующем законодательстве, остается не наказанием, а иной мерой воздействия, призванной "предотвратить дальнейшее совершение преступления" или "оказать профилактическое воздействие"."Возможность конфискации такого имущества уже существует. Законом лишь расширяется перечень преступлений — помимо террористических и экстремистских преступлений к ним будут относиться и преступления против безопасности Российской Федерации", — пояснил сенатор.Госдума приняла законопроект 31 января. Как подчеркивалось, речь идет о конфискации именно того имущества или денег, которые получены преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности. Оба эти обстоятельства необходимо будет доказать.Кроме того, конфискации подлежат орудия совершения преступления.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, вооруженные силы рф, политика
Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ, Политика
Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии
Совфед единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за распространение фейков об армии и призывы к антигосударственным действиям.
Сенаторы поддержали документ единогласно.
Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
В пояснительной записке отмечается, что документ вводит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества за фейки о российской армии, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности.
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Как сообщил на заседании конституционного комитета Совфеда первый зампред комитета Владимир Полетаев
, институт конфискации, как и в действующем законодательстве, остается не наказанием, а иной мерой воздействия, призванной "предотвратить дальнейшее совершение преступления" или "оказать профилактическое воздействие".
«
"Возможность конфискации такого имущества уже существует. Законом лишь расширяется перечень преступлений — помимо террористических и экстремистских преступлений к ним будут относиться и преступления против безопасности Российской Федерации", — пояснил сенатор.
Госдума
приняла законопроект 31 января. Как подчеркивалось, речь идет о конфискации именно того имущества или денег, которые получены преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности. Оба эти обстоятельства необходимо будет доказать.
Кроме того, конфискации подлежат орудия совершения преступления.
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