https://ria.ru/20240207/erdogan-1926015191.html
В Кремле заявили, что подготовка к встрече Путина и Эрдогана продолжается
В Кремле заявили, что подготовка к встрече Путина и Эрдогана продолжается - РИА Новости, 07.02.2024
В Кремле заявили, что подготовка к встрече Путина и Эрдогана продолжается
Подготовка к переговорам президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана продолжается, сроки будут согласованы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:20
2024-02-07T19:20
2024-02-07T19:27
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
политика
россия
турция
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подготовка к переговорам президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана продолжается, сроки будут согласованы, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что визит президента РФ запланирован на 12 февраля. Официально информация не подтверждалась."Продолжаем подготовку к встрече президентов. Сроки будут согласованы", - сказал он.
https://ria.ru/20240204/turtsiya-1925366216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика, россия, турция, дмитрий песков
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Политика, Россия, Турция, Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что подготовка к встрече Путина и Эрдогана продолжается
Песков: подготовка к встрече Путина и Эрдогана продолжается
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подготовка к переговорам президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана продолжается, сроки будут согласованы, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что визит президента РФ запланирован на 12 февраля. Официально информация не подтверждалась.
"Продолжаем подготовку к встрече президентов. Сроки будут согласованы", - сказал он.
Турция хочет обсудить газовый вопрос, АЭС и Сирию во время визита Путина