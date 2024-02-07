https://ria.ru/20240207/erdogan-1926015191.html

В Кремле заявили, что подготовка к встрече Путина и Эрдогана продолжается

В Кремле заявили, что подготовка к встрече Путина и Эрдогана продолжается - РИА Новости, 07.02.2024

В Кремле заявили, что подготовка к встрече Путина и Эрдогана продолжается

Подготовка к переговорам президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана продолжается, сроки будут согласованы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:20

2024-02-07T19:20

2024-02-07T19:27

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

политика

россия

турция

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подготовка к переговорам президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана продолжается, сроки будут согласованы, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что визит президента РФ запланирован на 12 февраля. Официально информация не подтверждалась."Продолжаем подготовку к встрече президентов. Сроки будут согласованы", - сказал он.

https://ria.ru/20240204/turtsiya-1925366216.html

россия

турция

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика, россия, турция, дмитрий песков