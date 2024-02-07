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В Кремле заявили, что подготовка к встрече Путина и Эрдогана продолжается - РИА Новости, 07.02.2024
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19:20 07.02.2024 (обновлено: 19:27 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/erdogan-1926015191.html
В Кремле заявили, что подготовка к встрече Путина и Эрдогана продолжается
В Кремле заявили, что подготовка к встрече Путина и Эрдогана продолжается - РИА Новости, 07.02.2024
В Кремле заявили, что подготовка к встрече Путина и Эрдогана продолжается
Подготовка к переговорам президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана продолжается, сроки будут согласованы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:20
2024-02-07T19:27
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
политика
россия
турция
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подготовка к переговорам президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана продолжается, сроки будут согласованы, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что визит президента РФ запланирован на 12 февраля. Официально информация не подтверждалась."Продолжаем подготовку к встрече президентов. Сроки будут согласованы", - сказал он.
https://ria.ru/20240204/turtsiya-1925366216.html
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика, россия, турция, дмитрий песков
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Политика, Россия, Турция, Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что подготовка к встрече Путина и Эрдогана продолжается

Песков: подготовка к встрече Путина и Эрдогана продолжается

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подготовка к переговорам президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана продолжается, сроки будут согласованы, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что визит президента РФ запланирован на 12 февраля. Официально информация не подтверждалась.
"Продолжаем подготовку к встрече президентов. Сроки будут согласованы", - сказал он.
Турция - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Турция хочет обсудить газовый вопрос, АЭС и Сирию во время визита Путина
4 февраля, 20:57
 
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганПолитикаРоссияТурцияДмитрий Песков
 
 
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