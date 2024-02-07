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Небензя возложил вину за гибель десятков тысяч украинцев на Бориса Джонсона - РИА Новости, 07.02.2024
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01:45 07.02.2024 (обновлено: 01:47 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/dzhonson-1925825175.html
Небензя возложил вину за гибель десятков тысяч украинцев на Бориса Джонсона
Небензя возложил вину за гибель десятков тысяч украинцев на Бориса Джонсона - РИА Новости, 07.02.2024
Небензя возложил вину за гибель десятков тысяч украинцев на Бориса Джонсона
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, не разрешивший Киеву заключить договор с Россией, в ответе за гибель десятков тысяч украинцев, заявил на... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T01:45
2024-02-07T01:47
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ООН, 7 фев – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, не разрешивший Киеву заключить договор с Россией, в ответе за гибель десятков тысяч украинцев, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Своему британскому коллеге я бы хотел сказать, что это ваш бывший премьер, Борис Джонсон в апреле 2022 года примчался в Киев в то время, когда был практически готов договор между Россией и Украиной. Его оставалось только финализировать. Примчался в Киев и повелел своим киевским марионеткам продолжать войну против России", - сказал Небензя. "Таким образом, ваш бывший премьер Борис Джонсон является соучастником преступлений киевского режима и ответственным за гибель десятков тысяч молодых украинцев на поле боя, жизни которых можно было бы сберечь, если бы договор был подписан и если бы это не запретили сделать ваши британские и американские коллеги", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231210/dzhonson-1914910268.html
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киев, россия, великобритания, борис джонсон, оон, василий небензя, в мире
Киев, Россия, Великобритания, Борис Джонсон, ООН, Василий Небензя, В мире
Небензя возложил вину за гибель десятков тысяч украинцев на Бориса Джонсона

Небензя: экс-премьер Британии Джонсон виновен в гибели десятков тысяч украинцев

© Фото : Офис президента УкраиныБорис Джонсон Борис Джонсон во время визита в Киев
Борис Джонсон Борис Джонсон во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Офис президента Украины
Борис Джонсон Борис Джонсон во время визита в Киев. Архивное фото
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ООН, 7 фев – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, не разрешивший Киеву заключить договор с Россией, в ответе за гибель десятков тысяч украинцев, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Своему британскому коллеге я бы хотел сказать, что это ваш бывший премьер, Борис Джонсон в апреле 2022 года примчался в Киев в то время, когда был практически готов договор между Россией и Украиной. Его оставалось только финализировать. Примчался в Киев и повелел своим киевским марионеткам продолжать войну против России", - сказал Небензя.
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"Таким образом, ваш бывший премьер Борис Джонсон является соучастником преступлений киевского режима и ответственным за гибель десятков тысяч молодых украинцев на поле боя, жизни которых можно было бы сберечь, если бы договор был подписан и если бы это не запретили сделать ваши британские и американские коллеги", - подчеркнул он.
 
КиевРоссияВеликобританияБорис ДжонсонООНВасилий НебензяВ мире
 
 
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