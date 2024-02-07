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Небензя возложил вину за гибель десятков тысяч украинцев на Бориса Джонсона
Небензя возложил вину за гибель десятков тысяч украинцев на Бориса Джонсона - РИА Новости, 07.02.2024
Небензя возложил вину за гибель десятков тысяч украинцев на Бориса Джонсона
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, не разрешивший Киеву заключить договор с Россией, в ответе за гибель десятков тысяч украинцев, заявил на... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T01:45
2024-02-07T01:45
2024-02-07T01:47
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ООН, 7 фев – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, не разрешивший Киеву заключить договор с Россией, в ответе за гибель десятков тысяч украинцев, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Своему британскому коллеге я бы хотел сказать, что это ваш бывший премьер, Борис Джонсон в апреле 2022 года примчался в Киев в то время, когда был практически готов договор между Россией и Украиной. Его оставалось только финализировать. Примчался в Киев и повелел своим киевским марионеткам продолжать войну против России", - сказал Небензя. "Таким образом, ваш бывший премьер Борис Джонсон является соучастником преступлений киевского режима и ответственным за гибель десятков тысяч молодых украинцев на поле боя, жизни которых можно было бы сберечь, если бы договор был подписан и если бы это не запретили сделать ваши британские и американские коллеги", - подчеркнул он.
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Киев, Россия, Великобритания, Борис Джонсон, ООН, Василий Небензя, В мире
Небензя возложил вину за гибель десятков тысяч украинцев на Бориса Джонсона
Небензя: экс-премьер Британии Джонсон виновен в гибели десятков тысяч украинцев