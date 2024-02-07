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В Подмосковье произошло второе крупное ДТП из-за снегопада - РИА Новости, 07.02.2024
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16:33 07.02.2024 (обновлено: 16:49 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/dtp-1925970632.html
В Подмосковье произошло второе крупное ДТП из-за снегопада
В Подмосковье произошло второе крупное ДТП из-за снегопада - РИА Новости, 07.02.2024
В Подмосковье произошло второе крупное ДТП из-за снегопада
Новое крупное ДТП произошло в Подмосковье из-за снегопада, на трассе М-8 "Холмогоры" столкнулись 22 машины, четыре человека пострадали, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:33
2024-02-07T16:49
происшествия
московская область (подмосковье)
авто
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новое крупное ДТП произошло в Подмосковье из-за снегопада, на трассе М-8 "Холмогоры" столкнулись 22 машины, четыре человека пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Авария с участием 22 автомобилей произошла на 45-м километре в сторону Москвы на трассе М-8 "Холмогоры" в городском округе Пушкино. В результате ДТП пострадали четыре человека, погибших нет. В настоящее время движение перекрыто", - сказал собеседник агентства.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10 сантиметров.Может быть побит рекорд этого дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра, отмечал эксперт. Снегопад продолжится до середины ночи четверга.
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происшествия, московская область (подмосковье), авто, евгений тишковец, москва
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Авто, Евгений Тишковец, Москва
В Подмосковье произошло второе крупное ДТП из-за снегопада

В Подмосковье на трассе М-8 столкнулись 22 машины, четыре человека пострадали

© Кадр видео очевидцаМесто ДТП на трассе М-8, где произошло столкновение 22 автомобилей в Подмосковье
Место ДТП на трассе М-8, где произошло столкновение 22 автомобилей в Подмосковье
© Кадр видео очевидца
Место ДТП на трассе М-8, где произошло столкновение 22 автомобилей в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новое крупное ДТП произошло в Подмосковье из-за снегопада, на трассе М-8 "Холмогоры" столкнулись 22 машины, четыре человека пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Авария с участием 22 автомобилей произошла на 45-м километре в сторону Москвы на трассе М-8 "Холмогоры" в городском округе Пушкино. В результате ДТП пострадали четыре человека, погибших нет. В настоящее время движение перекрыто", - сказал собеседник агентства.
Последствия циклона "Ольга" в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.

Человек идет во время снегопада по улице в Москве

Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Он накрыл всю территорию столицы.

Мужчина раздает листовки во время снегопада в Москве

Он накрыл всю территорию столицы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.

Мужчина убирает снег лопатой в одном из московских дворов

Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.

Мужчина стоит возле своей машины во время снегопада в Москве

Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Тогда она составила 58 сантиметров.

Люди идут по улице в Москве во время снегопада

Тогда она составила 58 сантиметров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Автомобили едут по улице в Москве во время циклона

Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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6 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.

Люди во время снегопада на улице Москвы

Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Люди переходят улицу во время снегопада в Москве

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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8 из 8

Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Он накрыл всю территорию столицы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 8

Тогда она составила 58 сантиметров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 8

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 8
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10 сантиметров.
Может быть побит рекорд этого дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра, отмечал эксперт. Снегопад продолжится до середины ночи четверга.
Место ДТП на трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
В массовом ДТП под Ступино погиб один человек
Вчера, 16:14
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)АвтоЕвгений ТишковецМосква
 
 
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