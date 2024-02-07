https://ria.ru/20240207/dtp-1925970632.html
В Подмосковье произошло второе крупное ДТП из-за снегопада
В Подмосковье произошло второе крупное ДТП из-за снегопада - РИА Новости, 07.02.2024
В Подмосковье произошло второе крупное ДТП из-за снегопада
Новое крупное ДТП произошло в Подмосковье из-за снегопада, на трассе М-8 "Холмогоры" столкнулись 22 машины, четыре человека пострадали, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:33
2024-02-07T16:33
2024-02-07T16:49
происшествия
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авто
евгений тишковец
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новое крупное ДТП произошло в Подмосковье из-за снегопада, на трассе М-8 "Холмогоры" столкнулись 22 машины, четыре человека пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Авария с участием 22 автомобилей произошла на 45-м километре в сторону Москвы на трассе М-8 "Холмогоры" в городском округе Пушкино. В результате ДТП пострадали четыре человека, погибших нет. В настоящее время движение перекрыто", - сказал собеседник агентства.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10 сантиметров.Может быть побит рекорд этого дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра, отмечал эксперт. Снегопад продолжится до середины ночи четверга.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925965345.html
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происшествия, московская область (подмосковье), авто, евгений тишковец, москва
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Авто, Евгений Тишковец, Москва
В Подмосковье произошло второе крупное ДТП из-за снегопада
В Подмосковье на трассе М-8 столкнулись 22 машины, четыре человека пострадали