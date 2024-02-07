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Украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи в белгородском селе - РИА Новости, 07.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:45 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/dron-1925956750.html
Украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи в белгородском селе
Украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи в белгородском селе - РИА Новости, 07.02.2024
Украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи в белгородском селе
Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:45
2024-02-07T15:45
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Инфраструктурный объект связи в селе Пороз Грайворонского округа атаковал украинский дрон-камикадзе, пострадавших среди жителей нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. &quot;Окраина села Пороз Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи&quot;, - написал Гладков.Губернатор уточнил, что в ближайшее время оперативные службы приступят к ликвидации последствий. Село Пороз находится примерно в километре от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240207/sklady-1925925360.html
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белгородская область, украина, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи в белгородском селе

Гладков: украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи в белгородском селе

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Инфраструктурный объект связи в селе Пороз Грайворонского округа атаковал украинский дрон-камикадзе, пострадавших среди жителей нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Окраина села Пороз Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", - написал Гладков.

Губернатор уточнил, что в ближайшее время оперативные службы приступят к ликвидации последствий.
Село Пороз находится примерно в километре от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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