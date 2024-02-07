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COVID-19 выдохся, заявил Онищенко - РИА Новости, 07.02.2024
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12:19 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/covid-19-1925897214.html
COVID-19 выдохся, заявил Онищенко
COVID-19 выдохся, заявил Онищенко - РИА Новости, 07.02.2024
COVID-19 выдохся, заявил Онищенко
Коронавирус "выдохся", ситуация с ним в России контролируемая, в мире она тоже не вызывает никакого беспокойства, заявил академик РАН, заместитель президента... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:19
2024-02-07T12:19
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
евразийский экономический союз
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Коронавирус "выдохся", ситуация с ним в России контролируемая, в мире она тоже не вызывает никакого беспокойства, заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. "COVID-19 выдохся. Омикрон уже 2 года циркулирует, чуть-чуть меняется... но это не значит, что не может появиться другой коронавирус", - сказал Онищенко в ходе видеомоста "Биобезопасность стран ЕАЭС" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что ситуация с гриппом и коронавирусом сегодня в России контролируемая, в мире она тоже не вызывает никакого беспокойства. Каких-то новых штаммов, которые могли бы вызвать пандемию, на сегодняшний день не появилось, уточнил Онищенко.
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россия, геннадий онищенко, российская академия наук, евразийский экономический союз, коронавирус covid-19, общество
Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Евразийский экономический союз, Коронавирус COVID-19, Общество
COVID-19 выдохся, заявил Онищенко

Онищенко: COVID-19 выдохся, ситуация с ним не вызывает беспокойства

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Коронавирус "выдохся", ситуация с ним в России контролируемая, в мире она тоже не вызывает никакого беспокойства, заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
"COVID-19 выдохся. Омикрон уже 2 года циркулирует, чуть-чуть меняется... но это не значит, что не может появиться другой коронавирус", - сказал Онищенко в ходе видеомоста "Биобезопасность стран ЕАЭС" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что ситуация с гриппом и коронавирусом сегодня в России контролируемая, в мире она тоже не вызывает никакого беспокойства. Каких-то новых штаммов, которые могли бы вызвать пандемию, на сегодняшний день не появилось, уточнил Онищенко.
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