https://ria.ru/20240207/covid-19-1925897214.html

COVID-19 выдохся, заявил Онищенко

COVID-19 выдохся, заявил Онищенко - РИА Новости, 07.02.2024

COVID-19 выдохся, заявил Онищенко

Коронавирус "выдохся", ситуация с ним в России контролируемая, в мире она тоже не вызывает никакого беспокойства, заявил академик РАН, заместитель президента... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:19

2024-02-07T12:19

2024-02-07T12:19

россия

геннадий онищенко

российская академия наук

евразийский экономический союз

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Коронавирус "выдохся", ситуация с ним в России контролируемая, в мире она тоже не вызывает никакого беспокойства, заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. "COVID-19 выдохся. Омикрон уже 2 года циркулирует, чуть-чуть меняется... но это не значит, что не может появиться другой коронавирус", - сказал Онищенко в ходе видеомоста "Биобезопасность стран ЕАЭС" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что ситуация с гриппом и коронавирусом сегодня в России контролируемая, в мире она тоже не вызывает никакого беспокойства. Каких-то новых штаммов, которые могли бы вызвать пандемию, на сегодняшний день не появилось, уточнил Онищенко.

https://ria.ru/20240105/preparat-1919841731.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, геннадий онищенко, российская академия наук, евразийский экономический союз, коронавирус covid-19, общество