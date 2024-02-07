https://ria.ru/20240207/carlsberg-1925936468.html
Убыток Carlsberg в 2023 году вырос почти в 40 раз
Убыток Carlsberg в 2023 году вырос почти в 40 раз - РИА Новости, 07.02.2024
Убыток Carlsberg в 2023 году вырос почти в 40 раз
Чистый убыток группы компаний Carlsberg по итогам прошлого года вырос почти в 40 раз на фоне деконсолидации российского бизнеса, следует из финансовой... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:36
2024-02-07T14:36
2024-02-07T15:32
россия
дания
европа
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
carlsberg
в мире
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Чистый убыток группы компаний Carlsberg по итогам прошлого года вырос почти в 40 раз на фоне деконсолидации российского бизнеса, следует из финансовой отчетности компании. Уточняется, что в 2023 году потери составили 40,788 миллиарда датских крон (около 5,9 миллиарда долларов). При этом в 2022 году убыток оценивался в 1,063 миллиарда крон. В компании объяснили эти показатели деконсолидацией бизнеса в России — накопленным убытком в 41,504 миллиарда крон и потерями от обесценения в 7,002 миллиарда.Убыток на акцию за год составил 299,7 кроны (43,19 доллара) после убытка в 7,6 кроны год назад. Выручка компании за год поднялась на 4,7 процента — до 73,585 миллиарда крон (10,6 миллиарда долларов). Ее органический рост составил 9,2 процента. В четвертом квартале прошлого года выручка увеличилась на 6,3 процента в годовом выражении и составила 15,503 миллиарда крон (2,2 миллиарда долларов). Carlsberg A/S основана в 1847 году в Дании. Сейчас компания занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле около 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. В компании работают порядка 30 тысяч человек. С 2008 года в состав Carlsberg Group входит российская компания "Балтика", однако с июля 2023 года она перешла во временное управление Росимущества. Такое решение приняли в ответ на западные санкции и заморозку российских активов в Европе. Сама "Балтика" продолжает выпускать пиво в России, в том числе международных брендов. Ее пивоваренные заводы находятся в Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.В октябре прошлого года Carlsberg Group представила отчет о результатах третьего квартала, в котором объявила о планах защищать свои активы, относящиеся к компании "Балтика". А генеральный директор холдинга Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что российские власти украли бизнес компании в стране. В свою очередь, в Министерстве финансов России, комментируя заявления руководства Carslberg, отметили, что активы "Балтики" перешли не в собственность, а во временное управление Росимущества, и это не привело к изменению структуры собственности.
https://ria.ru/20231101/carlsberg-1906620743.html
https://ria.ru/20231031/biznes-1906563235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дания, европа, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), carlsberg, в мире
Россия, Дания, Европа, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Carlsberg, В мире
Убыток Carlsberg в 2023 году вырос почти в 40 раз
Убыток Carlsberg вырос почти в 40 раз на фоне деконсолидации бизнеса в России
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Чистый убыток группы компаний Carlsberg по итогам прошлого года вырос почти в 40 раз на фоне деконсолидации российского бизнеса, следует из финансовой отчетности компании.
Уточняется, что в 2023 году потери составили 40,788 миллиарда датских крон (около 5,9 миллиарда долларов). При этом в 2022 году убыток оценивался в 1,063 миллиарда крон. В компании объяснили эти показатели деконсолидацией бизнеса в России — накопленным убытком в 41,504 миллиарда крон и потерями от обесценения в 7,002 миллиарда.
Убыток на акцию за год составил 299,7 кроны (43,19 доллара) после убытка в 7,6 кроны год назад. Выручка компании за год поднялась на 4,7 процента — до 73,585 миллиарда крон (10,6 миллиарда долларов). Ее органический рост составил 9,2 процента.
В четвертом квартале прошлого года выручка увеличилась на 6,3 процента в годовом выражении и составила 15,503 миллиарда крон (2,2 миллиарда долларов).
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Carlsberg A/S основана в 1847 году в Дании
. Сейчас компания занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле около 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. В компании работают порядка 30 тысяч человек.
С 2008 года в состав Carlsberg Group входит российская компания "Балтика", однако с июля 2023 года она перешла во временное управление Росимущества
. Такое решение приняли в ответ на западные санкции и заморозку российских активов в Европе
. Сама "Балтика" продолжает выпускать пиво в России, в том числе международных брендов. Ее пивоваренные заводы находятся в Воронеже
, Новосибирске
, Ростове-на-Дону
, Самаре
, Санкт-Петербурге
, Туле
, Хабаровске
и Ярославле
.
В октябре прошлого года Carlsberg Group представила отчет о результатах третьего квартала, в котором объявила о планах защищать свои активы, относящиеся к компании "Балтика". А генеральный директор холдинга Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что российские власти украли бизнес компании в стране.
В свою очередь, в Министерстве финансов России,
комментируя заявления руководства Carslberg, отметили, что активы "Балтики" перешли не в собственность, а во временное управление Росимущества, и это не привело к изменению структуры собственности.
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