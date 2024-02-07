https://ria.ru/20240207/borrel-1925904585.html

Боррель выступит в Верховной раде в Киеве

Боррель выступит в Верховной раде в Киеве - РИА Новости, 07.02.2024

Боррель выступит в Верховной раде в Киеве

Приехавший в Киев глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступает в Верховной раде Украины, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:44

2024-02-07T12:44

2024-02-07T12:45

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Приехавший в Киев глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступает в Верховной раде Украины, пишет украинское издание "Страна.ua"."Приехавший в Киев верховный представитель ЕС Боррель выступает в Верховной раде", - пишет издание в своем Telegram-канале и публикует фото Борреля в украинском парламенте. В свою очередь украинский парламентарий Ирина Геращенко сообщила в Telegram-канале, что во время выступления Боррель несколько раз остановился на важности борьбы с коррупцией. Кроме того, как утверждает политик, он вспомнил о политическом плюрализме, демократии, свободе слова, правах человека, диалоге между властью и оппозицией. Во вторник Боррель сообщил, что в Киеве он обсуждает военную и финансовую поддержку, а также реформы на Украине. Боррель приехал в Киев после визита в Польшу. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240206/borrel-1925592546.html

https://ria.ru/20240205/es-1925524873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, ирина геращенко, нато, верховная рада украины, жозеп боррель