Рейтинг@Mail.ru
Боррель выступит в Верховной раде в Киеве - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 07.02.2024 (обновлено: 12:45 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/borrel-1925904585.html
Боррель выступит в Верховной раде в Киеве
Боррель выступит в Верховной раде в Киеве - РИА Новости, 07.02.2024
Боррель выступит в Верховной раде в Киеве
Приехавший в Киев глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступает в Верховной раде Украины, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:44
2024-02-07T12:45
в мире
украина
киев
россия
сергей лавров
ирина геращенко
нато
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_03ce4b6735bc5e661a9809428f99bb11.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Приехавший в Киев глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступает в Верховной раде Украины, пишет украинское издание "Страна.ua"."Приехавший в Киев верховный представитель ЕС Боррель выступает в Верховной раде", - пишет издание в своем Telegram-канале и публикует фото Борреля в украинском парламенте. В свою очередь украинский парламентарий Ирина Геращенко сообщила в Telegram-канале, что во время выступления Боррель несколько раз остановился на важности борьбы с коррупцией. Кроме того, как утверждает политик, он вспомнил о политическом плюрализме, демократии, свободе слова, правах человека, диалоге между властью и оппозицией. Во вторник Боррель сообщил, что в Киеве он обсуждает военную и финансовую поддержку, а также реформы на Украине. Боррель приехал в Киев после визита в Польшу. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240206/borrel-1925592546.html
https://ria.ru/20240205/es-1925524873.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_789d1922b53b344f48819a57e5d749d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, ирина геращенко, нато, верховная рада украины, жозеп боррель
В мире, Украина, Киев, Россия, Сергей Лавров, Ирина Геращенко, НАТО, Верховная Рада Украины, Жозеп Боррель
Боррель выступит в Верховной раде в Киеве

Глава дипломатии ЕС Боррель выступит в Верховной раде в Киеве

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Приехавший в Киев глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступает в Верховной раде Украины, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Приехавший в Киев верховный представитель ЕС Боррель выступает в Верховной раде", - пишет издание в своем Telegram-канале и публикует фото Борреля в украинском парламенте.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Боррель прибыл в Киев, заявили в Раде
Вчера, 06:57
В свою очередь украинский парламентарий Ирина Геращенко сообщила в Telegram-канале, что во время выступления Боррель несколько раз остановился на важности борьбы с коррупцией. Кроме того, как утверждает политик, он вспомнил о политическом плюрализме, демократии, свободе слова, правах человека, диалоге между властью и оппозицией.
Во вторник Боррель сообщил, что в Киеве он обсуждает военную и финансовую поддержку, а также реформы на Украине.
Боррель приехал в Киев после визита в Польшу.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Боррель призвал отказаться от поставок оружия в третьи страны ради Украины
5 февраля, 17:10
 
В миреУкраинаКиевРоссияСергей ЛавровИрина ГеращенкоНАТОВерховная Рада УкраиныЖозеп Боррель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала