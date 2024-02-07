Боррель выступит в Верховной раде в Киеве
Глава дипломатии ЕС Боррель выступит в Верховной раде в Киеве
© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Приехавший в Киев глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступает в Верховной раде Украины, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Приехавший в Киев верховный представитель ЕС Боррель выступает в Верховной раде", - пишет издание в своем Telegram-канале и публикует фото Борреля в украинском парламенте.
В свою очередь украинский парламентарий Ирина Геращенко сообщила в Telegram-канале, что во время выступления Боррель несколько раз остановился на важности борьбы с коррупцией. Кроме того, как утверждает политик, он вспомнил о политическом плюрализме, демократии, свободе слова, правах человека, диалоге между властью и оппозицией.
Во вторник Боррель сообщил, что в Киеве он обсуждает военную и финансовую поддержку, а также реформы на Украине.
Боррель приехал в Киев после визита в Польшу.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.