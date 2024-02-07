https://ria.ru/20240207/borrel-1925891991.html

Боррель сообщил, что провел утро в киевском бомбоубежище

Боррель сообщил, что провел утро в киевском бомбоубежище - РИА Новости, 07.02.2024

Боррель сообщил, что провел утро в киевском бомбоубежище

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Киеве, сообщил в сети X, что провел утро среды в укрытии... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:59

2024-02-07T11:59

2024-02-07T11:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

жозеп боррель

евросоюз

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925873742_0:129:1024:705_1920x0_80_0_0_2a97070b6f8f90e0ec37c87784a3a9b3.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Киеве, сообщил в сети X, что провел утро среды в укрытии из-за сигнала о воздушной тревоге. Еврочиновники, периодически совершающие поездки в украинскую столицу, любят рассказывать о сопровождающих их визиты опасностях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен год назад также рассказывала в соцсетях о том, что была вынуждена укрываться в бомбоубежище из-за "авианалета" во время своего визита в почтовое отделение в Киеве. "Начинаю утро в убежище, поскольку в Киеве звучат сигналы тревоги", - написал глава евродипломатии. Он сопроводил сообщение собственной фотографией в полупустом помещении с низким потолком. Ранее в среду была объявлена масштабная воздушная тревога на всей территории Украины. Телеканал "Общественное" сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве.

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр