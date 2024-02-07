https://ria.ru/20240207/borrel-1925891991.html
Боррель сообщил, что провел утро в киевском бомбоубежище
Боррель сообщил, что провел утро в киевском бомбоубежище - РИА Новости, 07.02.2024
Боррель сообщил, что провел утро в киевском бомбоубежище
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Киеве, сообщил в сети X, что провел утро среды в укрытии... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:59
2024-02-07T11:59
2024-02-07T11:59
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Киеве, сообщил в сети X, что провел утро среды в укрытии из-за сигнала о воздушной тревоге. Еврочиновники, периодически совершающие поездки в украинскую столицу, любят рассказывать о сопровождающих их визиты опасностях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен год назад также рассказывала в соцсетях о том, что была вынуждена укрываться в бомбоубежище из-за "авианалета" во время своего визита в почтовое отделение в Киеве. "Начинаю утро в убежище, поскольку в Киеве звучат сигналы тревоги", - написал глава евродипломатии. Он сопроводил сообщение собственной фотографией в полупустом помещении с низким потолком. Ранее в среду была объявлена масштабная воздушная тревога на всей территории Украины. Телеканал "Общественное" сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве.
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боррель сообщил, что провел утро в киевском бомбоубежище
Боррель, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что провел утро в укрытии