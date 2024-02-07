https://ria.ru/20240207/bolezn-1925888638.html

Онищенко назвал разговоры о "болезни x" анекдотом

Онищенко назвал разговоры о "болезни x" анекдотом - РИА Новости, 07.02.2024

Онищенко назвал разговоры о "болезни x" анекдотом

Никакой "болезни x" нет, это всего лишь формула речи, заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, назвав обсуждение "болезни x"... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:51

2024-02-07T11:51

2024-02-07T11:51

здоровье - общество

геннадий онищенко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Никакой "болезни x" нет, это всего лишь формула речи, заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, назвав обсуждение "болезни x" анекдотом. "За окном такая жизнь идёт интересная, столько много событий, а вы эти анекдоты собираете... про "болезнь x". Что такое "болезнь x"? Нет, конечно, никакой "болезни x", это формула речи", - сказал Онищенко в ходе видеомоста "Биобезопасность стран ЕАЭС" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что цивилизация так построена, что идёт межвидовая борьба, и периодически возникают пандемии, они были, не исключены и новые. Возможно, что в будущем будет пандемия гриппа, коронавируса или оспы, уточнил Онищенко. На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась "болезнь X", способная по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что термин "болезнь Х" существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать ее, никто не знает.

https://ria.ru/20240114/bolezn-1921229635.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, геннадий онищенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)