https://ria.ru/20240207/bolezn-1925888638.html
Онищенко назвал разговоры о "болезни x" анекдотом
Онищенко назвал разговоры о "болезни x" анекдотом - РИА Новости, 07.02.2024
Онищенко назвал разговоры о "болезни x" анекдотом
Никакой "болезни x" нет, это всего лишь формула речи, заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, назвав обсуждение "болезни x"... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:51
2024-02-07T11:51
2024-02-07T11:51
здоровье - общество
геннадий онищенко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597677072_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_7d11b71299222338f8c02588b4b52181.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Никакой "болезни x" нет, это всего лишь формула речи, заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, назвав обсуждение "болезни x" анекдотом. "За окном такая жизнь идёт интересная, столько много событий, а вы эти анекдоты собираете... про "болезнь x". Что такое "болезнь x"? Нет, конечно, никакой "болезни x", это формула речи", - сказал Онищенко в ходе видеомоста "Биобезопасность стран ЕАЭС" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что цивилизация так построена, что идёт межвидовая борьба, и периодически возникают пандемии, они были, не исключены и новые. Возможно, что в будущем будет пандемия гриппа, коронавируса или оспы, уточнил Онищенко. На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась "болезнь X", способная по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что термин "болезнь Х" существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать ее, никто не знает.
https://ria.ru/20240114/bolezn-1921229635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, геннадий онищенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Геннадий Онищенко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Онищенко назвал разговоры о "болезни x" анекдотом
Онищенко: никакой "болезни x" нет, это всего лишь формула речи