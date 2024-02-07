Рейтинг@Mail.ru
Онищенко назвал разговоры о "болезни x" анекдотом - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/bolezn-1925888638.html
Онищенко назвал разговоры о "болезни x" анекдотом
Онищенко назвал разговоры о "болезни x" анекдотом - РИА Новости, 07.02.2024
Онищенко назвал разговоры о "болезни x" анекдотом
Никакой "болезни x" нет, это всего лишь формула речи, заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, назвав обсуждение "болезни x"... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:51
2024-02-07T11:51
здоровье - общество
геннадий онищенко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597677072_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_7d11b71299222338f8c02588b4b52181.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Никакой "болезни x" нет, это всего лишь формула речи, заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, назвав обсуждение "болезни x" анекдотом. "За окном такая жизнь идёт интересная, столько много событий, а вы эти анекдоты собираете... про "болезнь x". Что такое "болезнь x"? Нет, конечно, никакой "болезни x", это формула речи", - сказал Онищенко в ходе видеомоста "Биобезопасность стран ЕАЭС" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что цивилизация так построена, что идёт межвидовая борьба, и периодически возникают пандемии, они были, не исключены и новые. Возможно, что в будущем будет пандемия гриппа, коронавируса или оспы, уточнил Онищенко. На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась "болезнь X", способная по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что термин "болезнь Х" существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать ее, никто не знает.
https://ria.ru/20240114/bolezn-1921229635.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597677072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e80aca15d2f401247eb58c46263db4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, геннадий онищенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Геннадий Онищенко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Онищенко назвал разговоры о "болезни x" анекдотом

Онищенко: никакой "болезни x" нет, это всего лишь формула речи

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Геннадий Онищенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Никакой "болезни x" нет, это всего лишь формула речи, заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, назвав обсуждение "болезни x" анекдотом.
"За окном такая жизнь идёт интересная, столько много событий, а вы эти анекдоты собираете... про "болезнь x". Что такое "болезнь x"? Нет, конечно, никакой "болезни x", это формула речи", - сказал Онищенко в ходе видеомоста "Биобезопасность стран ЕАЭС" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что цивилизация так построена, что идёт межвидовая борьба, и периодически возникают пандемии, они были, не исключены и новые. Возможно, что в будущем будет пандемия гриппа, коронавируса или оспы, уточнил Онищенко.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась "болезнь X", способная по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что термин "болезнь Х" существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать ее, никто не знает.
Забор крови для анализа - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
"В 20 раз больше смертей". Человечество готовят к новой болезни
14 января, 03:38
 
Здоровье - ОбществоГеннадий ОнищенкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала