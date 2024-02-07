https://ria.ru/20240207/bespilotnik-1925904455.html
ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотника
ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотника - РИА Новости, 07.02.2024
ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотника
Украинские войска сбросили в среду взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:43
2024-02-07T12:43
2024-02-07T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили в среду взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 12.20 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. О последствиях пока неизвестно. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240207/khaos-1925895321.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Украина
ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотника
Украинский беспилотник сбросил на Донецк взрывоопасный предмет