https://ria.ru/20240207/bespilotnik-1925904455.html

ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотника

ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотника - РИА Новости, 07.02.2024

ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотника

Украинские войска сбросили в среду взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:43

2024-02-07T12:43

2024-02-07T12:43

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк

украина

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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили в среду взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 12.20 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. О последствиях пока неизвестно. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240207/khaos-1925895321.html

кировский район

донецк

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кировский район, донецк, украина