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Белый дом отказался комментировать "разговор" Байдена с мертвым президентом - РИА Новости, 07.02.2024
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00:26 07.02.2024 (обновлено: 10:13 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/bayden-1925820908.html
Белый дом отказался комментировать "разговор" Байдена с мертвым президентом
Белый дом отказался комментировать "разговор" Байдена с мертвым президентом - РИА Новости, 07.02.2024
Белый дом отказался комментировать "разговор" Байдена с мертвым президентом
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать историю президента США Джо Байдена о его недавнем общении с главой Франции Франсуа... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T00:26
2024-02-07T10:13
франция
сша
невада
карин жан-пьер
джо байден
g7
хамас
франсуа миттеран
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать историю президента США Джо Байдена о его недавнем общении с главой Франции Франсуа Миттераном, который скончался почти тридцать лет назад. &quot;Я не последую за вами в эту кроличью нору&quot;, — сказала Жан-Пьер на брифинге на вопрос о том, как Байден сможет убедить сомневающихся в его умственных способностях на фоне оговорок, подобных истории о бывшем французском лидере.Жан-Пьер подчеркнула, что все могли наблюдать за главой США в ходе его поездок по стране, не пояснив, что подразумевает под этим. В минувшее воскресенье в Неваде Байден рассказал сторонникам, как сразу после победы на выборах на саммите G7 общался с лидером Франции Франсуа Миттераном, который руководил европейской страной с 1981 по 1995 годы, а в 1996 году скончался. В расшифровке мероприятия от Белого дома фамилия Миттеран зачеркнута, а в скобках указан Эммануэль Макрон. Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на английский престол Карла III говорил "Боже храни королеву", которая к тому времени, как известно, скончалась. Во вторник же Байден, который называет себя экспертом во внешней политике, забыл название движения ХАМАС, пришлось воспользоваться подсказкой из зала.
https://ria.ru/20240206/medvedev-1925653502.html
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франция, сша, невада, карин жан-пьер, джо байден, g7, хамас, франсуа миттеран, в мире
Франция, США, Невада, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, G7, ХАМАС, Франсуа Миттеран, В мире
Белый дом отказался комментировать "разговор" Байдена с мертвым президентом

Белый дом отказался комментировать общение Байдена с мертвым президентом Франции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать историю президента США Джо Байдена о его недавнем общении с главой Франции Франсуа Миттераном, который скончался почти тридцать лет назад.
«

"Я не последую за вами в эту кроличью нору", — сказала Жан-Пьер на брифинге на вопрос о том, как Байден сможет убедить сомневающихся в его умственных способностях на фоне оговорок, подобных истории о бывшем французском лидере.

Жан-Пьер подчеркнула, что все могли наблюдать за главой США в ходе его поездок по стране, не пояснив, что подразумевает под этим.
В минувшее воскресенье в Неваде Байден рассказал сторонникам, как сразу после победы на выборах на саммите G7 общался с лидером Франции Франсуа Миттераном, который руководил европейской страной с 1981 по 1995 годы, а в 1996 году скончался. В расшифровке мероприятия от Белого дома фамилия Миттеран зачеркнута, а в скобках указан Эммануэль Макрон.
Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на английский престол Карла III говорил "Боже храни королеву", которая к тому времени, как известно, скончалась.
Во вторник же Байден, который называет себя экспертом во внешней политике, забыл название движения ХАМАС, пришлось воспользоваться подсказкой из зала.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Медведев высмеял рассказ Байдена о встрече с Миттераном
Вчера, 12:34
 
ФранцияСШАНевадаКарин Жан-ПьерДжо БайденG7ХАМАСФрансуа МиттеранВ мире
 
 
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