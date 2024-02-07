https://ria.ru/20240207/bayden-1925820908.html

Белый дом отказался комментировать "разговор" Байдена с мертвым президентом

Белый дом отказался комментировать "разговор" Байдена с мертвым президентом - РИА Новости, 07.02.2024

Белый дом отказался комментировать "разговор" Байдена с мертвым президентом

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать историю президента США Джо Байдена о его недавнем общении с главой Франции Франсуа... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T00:26

2024-02-07T00:26

2024-02-07T10:13

франция

сша

невада

карин жан-пьер

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франсуа миттеран

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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать историю президента США Джо Байдена о его недавнем общении с главой Франции Франсуа Миттераном, который скончался почти тридцать лет назад. "Я не последую за вами в эту кроличью нору", — сказала Жан-Пьер на брифинге на вопрос о том, как Байден сможет убедить сомневающихся в его умственных способностях на фоне оговорок, подобных истории о бывшем французском лидере.Жан-Пьер подчеркнула, что все могли наблюдать за главой США в ходе его поездок по стране, не пояснив, что подразумевает под этим. В минувшее воскресенье в Неваде Байден рассказал сторонникам, как сразу после победы на выборах на саммите G7 общался с лидером Франции Франсуа Миттераном, который руководил европейской страной с 1981 по 1995 годы, а в 1996 году скончался. В расшифровке мероприятия от Белого дома фамилия Миттеран зачеркнута, а в скобках указан Эммануэль Макрон. Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на английский престол Карла III говорил "Боже храни королеву", которая к тому времени, как известно, скончалась. Во вторник же Байден, который называет себя экспертом во внешней политике, забыл название движения ХАМАС, пришлось воспользоваться подсказкой из зала.

https://ria.ru/20240206/medvedev-1925653502.html

франция

сша

невада

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