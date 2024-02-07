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В Азербайджане открылись избирательные участки на выборах президента - РИА Новости, 07.02.2024
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07:40 07.02.2024 (обновлено: 09:48 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/azerbaydzhan-1925842945.html
В Азербайджане открылись избирательные участки на выборах президента
В Азербайджане открылись избирательные участки на выборах президента - РИА Новости, 07.02.2024
В Азербайджане открылись избирательные участки на выборах президента
Избирательные участки открылись в среду на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T07:40
2024-02-07T09:48
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БАКУ, 7 фев - РИА Новости. Избирательные участки открылись в среду на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, сообщает корреспондент РИА Новости. По всей территории страны и в дипломатических представительствах республики по миру в 08.00 по местному времени (07.00 мск) открывают свои двери 6537 избирательных участка, право отдать свой голос имеют порядка 6 миллионов избирателей. Ввиду возвращения Азербайджаном контроля над Карабахом президентские выборы 2024 года впервые пройдут на всей признанной территории страны, 23 тысячи человек примут участие в голосовании на избирательных участках на ранее неподконтрольных Баку территориях. Для голосования граждан, находящихся за рубежом, в 37 странах создано 49 избирательных участков. ЦИК зарегистрировал семерых кандидатов: это действующий глава государства Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана". Президент Азербайджана избирается сроком на 7 лет. Баку планирует озвучить первые данные с выборов через два часа после закрытия избирательных участков, предварительные итоги голосования ожидаются на следующий день.
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азербайджан, баку, ильхам алиев, в мире
Азербайджан, Баку, Ильхам Алиев, В мире
В Азербайджане открылись избирательные участки на выборах президента

В Азербайджане открылись избирательные участки на президентских выборах

© Sputnik / Эльвин Салимов | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Азербайджане. 7 февраля 2024
Голосование на избирательном участке в Азербайджане. 7 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Sputnik / Эльвин Салимов
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Голосование на избирательном участке в Азербайджане. 7 февраля 2024
Читать ria.ru в
БАКУ, 7 фев - РИА Новости. Избирательные участки открылись в среду на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, сообщает корреспондент РИА Новости.
По всей территории страны и в дипломатических представительствах республики по миру в 08.00 по местному времени (07.00 мск) открывают свои двери 6537 избирательных участка, право отдать свой голос имеют порядка 6 миллионов избирателей.
Ввиду возвращения Азербайджаном контроля над Карабахом президентские выборы 2024 года впервые пройдут на всей признанной территории страны, 23 тысячи человек примут участие в голосовании на избирательных участках на ранее неподконтрольных Баку территориях. Для голосования граждан, находящихся за рубежом, в 37 странах создано 49 избирательных участков.
ЦИК зарегистрировал семерых кандидатов: это действующий глава государства Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".
Президент Азербайджана избирается сроком на 7 лет.
Баку планирует озвучить первые данные с выборов через два часа после закрытия избирательных участков, предварительные итоги голосования ожидаются на следующий день.
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