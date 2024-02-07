https://ria.ru/20240207/aliev-1925851765.html

Алиев проголосовал на выборах главы Азербайджана в карабахском Ханкенди

Алиев проголосовал на выборах главы Азербайджана в карабахском Ханкенди - РИА Новости, 07.02.2024

Алиев проголосовал на выборах главы Азербайджана в карабахском Ханкенди

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в городе Ханкенди в Карабахе на внеочередных выборах РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T09:13

2024-02-07T09:13

2024-02-07T10:54

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БАКУ, 7 фев - РИА Новости. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в городе Ханкенди в Карабахе на внеочередных выборах главы государства, сообщает Sputnik Азербайджан."Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали на избирательном участке №14 избирательного округа №122 в Ханкенди", - говорится в сообщении.Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят в среду. По всей территории страны и в дипломатических представительствах республики по миру в 8.00 по местному времени (7.00 мск) открыли свои двери 6537 избирательных участков, право отдать свой голос имеют порядка 6 миллионов избирателей.Ввиду возвращения Азербайджаном контроля над Карабахом президентские выборы впервые проходят на всей признанной территории страны, 23 тысяч человек примут участие в голосовании на избирательных участках на ранее неподконтрольных Баку территориях. Для голосования граждан, находящихся за рубежом, в 37 странах создано 49 избирательных участков.ЦИК зарегистрировал семерых кандидатов: это действующий глава государства Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана". Президент Азербайджана избирается сроком на 7 лет.Баку планирует озвучить первые данные с выборов через два часа после закрытия избирательных участков, предварительные итоги голосования ожидаются на следующий день.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, азербайджан, ильхам алиев