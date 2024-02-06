https://ria.ru/20240206/zakharova-1925673443.html

Захарова высмеяла слова главы ЕК, обвинившей Россию в проблемах фермеров

Захарова высмеяла слова главы ЕК, обвинившей Россию в проблемах фермеров - РИА Новости, 06.02.2024

Захарова высмеяла слова главы ЕК, обвинившей Россию в проблемах фермеров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинившей Россию и изменение климата в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:36

2024-02-06T13:36

2024-02-06T13:36

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинившей Россию и изменение климата в проблемах бастующих в Европе фермеров, пошутила в своем Telegram-канале, что это "неожиданно", и добавила, что "приятно, что мы ещё и всем климатом на планете управляем". Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила изменение климата, а также Россию во всех проблемах, с которыми столкнулись в последнее время европейские фермеры, проводящие массовые акции протеста во многих странах сообщества. "Вот это мощный поворот. Неожиданно, но приятно, что мы ещё и всем климатом на планете управляем. Фермеры есовские на этом фоне теряются - видимо, проделки дошкольных "русских хакеров". Интересно, а ось Земли смещается тоже по велению Москвы?" - написала она. В странах Евросоюза в последние недели участились акции протеста фермеров, которые и раньше требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Сами профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран. Ранее в Кремле не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.

https://ria.ru/20240206/protesty-1925587216.html

https://ria.ru/20240126/briks-1923594535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, земля, россия, урсула фон дер ляйен, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия