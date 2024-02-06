https://ria.ru/20240206/zaes-1925760358.html

Гендиректор МАГАТЭ в среду посетит Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ в среду посетит Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.02.2024

Гендиректор МАГАТЭ в среду посетит Запорожскую АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет с визитом на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в среду, сообщило МАГАТЭ. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:37

2024-02-06T17:37

2024-02-06T17:58

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ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет с визитом на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в среду, сообщило МАГАТЭ."Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел брифинг для СМИ в Киеве сегодня утром, в преддверии своего завтрашнего визита на Запорожскую АЭС", - сообщило МАГАТЭ в своем канале в соцсети Х.Так, в ходе брифинга в Киеве Гросси заявил журналистам, что рассчитывает, что благодаря своему мандату внесет особый вклад в ситуацию вокруг ЗАЭС. "Мы надеемся, что, обеспечив защиту АЭС, не допустив радиологической аварии в дополнение к жертвам этой войны, мы внесем очень важный вклад в благополучный исход после этой войны", - сказал Гросси журналистам. Фрагменты брифинга опубликовало МАГАТЭ также в своем аккаунте.Сам Гросси сообщил, что в ходе сегодняшнего визита в Киев он встретился с украинским министром энергетики Германом Галущенко, главой Госинспекции ядерного регулирования Украины Олегом Кориковым и руководителем "Энергоатома" Петром Котиным. По его словам, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по поводу украинских АЭС."МАГАТЭ, активно присутствующая на каждой площадке, продолжает неуклонно поддерживать безопасность и надежность этих объектов", - добавил Гросси.

https://ria.ru/20240203/zaes-1925219601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, россия, украина, ситуация в днр и лнр