https://ria.ru/20240206/zaes-1925760358.html
Гендиректор МАГАТЭ в среду посетит Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ в среду посетит Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.02.2024
Гендиректор МАГАТЭ в среду посетит Запорожскую АЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет с визитом на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в среду, сообщило МАГАТЭ. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:37
2024-02-06T17:37
2024-02-06T17:58
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
россия
украина
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861633039_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46ea6d3755aa9680a089c48a2f423889.jpg
ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет с визитом на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в среду, сообщило МАГАТЭ."Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел брифинг для СМИ в Киеве сегодня утром, в преддверии своего завтрашнего визита на Запорожскую АЭС", - сообщило МАГАТЭ в своем канале в соцсети Х.Так, в ходе брифинга в Киеве Гросси заявил журналистам, что рассчитывает, что благодаря своему мандату внесет особый вклад в ситуацию вокруг ЗАЭС. "Мы надеемся, что, обеспечив защиту АЭС, не допустив радиологической аварии в дополнение к жертвам этой войны, мы внесем очень важный вклад в благополучный исход после этой войны", - сказал Гросси журналистам. Фрагменты брифинга опубликовало МАГАТЭ также в своем аккаунте.Сам Гросси сообщил, что в ходе сегодняшнего визита в Киев он встретился с украинским министром энергетики Германом Галущенко, главой Госинспекции ядерного регулирования Украины Олегом Кориковым и руководителем "Энергоатома" Петром Котиным. По его словам, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по поводу украинских АЭС."МАГАТЭ, активно присутствующая на каждой площадке, продолжает неуклонно поддерживать безопасность и надежность этих объектов", - добавил Гросси.
https://ria.ru/20240203/zaes-1925219601.html
https://ria.ru/20240120/zaes-1922518833.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861633039_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d83f6306c535acfd65d843a10dd7c2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Гендиректор МАГАТЭ в среду посетит Запорожскую АЭС
МАГАТЭ анонсировала визит гендиректора Гросси на Запорожскую АЭС 7 февраля
ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет с визитом на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в среду, сообщило МАГАТЭ.
"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел брифинг для СМИ в Киеве
сегодня утром, в преддверии своего завтрашнего визита на Запорожскую АЭС", - сообщило МАГАТЭ в своем канале в соцсети Х.
Россия направила в МАГАТЭ комментарий из-за минных заграждений на ЗАЭС
Так, в ходе брифинга в Киеве Гросси заявил журналистам, что рассчитывает, что благодаря своему мандату внесет особый вклад в ситуацию вокруг ЗАЭС. "Мы надеемся, что, обеспечив защиту АЭС, не допустив радиологической аварии в дополнение к жертвам этой войны, мы внесем очень важный вклад в благополучный исход после этой войны", - сказал Гросси журналистам. Фрагменты брифинга опубликовало МАГАТЭ также в своем аккаунте.
Сам Гросси сообщил, что в ходе сегодняшнего визита в Киев он встретился с украинским министром энергетики Германом Галущенко
, главой Госинспекции ядерного регулирования Украины
Олегом Кориковым и руководителем "Энергоатома
" Петром Котиным. По его словам, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по поводу украинских АЭС.
"МАГАТЭ, активно присутствующая на каждой площадке, продолжает неуклонно поддерживать безопасность и надежность этих объектов", - добавил Гросси.
Рогов назвал заявление МАГАТЭ о Запорожской АЭС ангажированным