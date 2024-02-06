Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор МАГАТЭ в среду посетит Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 06.02.2024 (обновлено: 17:58 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/zaes-1925760358.html
Гендиректор МАГАТЭ в среду посетит Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ в среду посетит Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.02.2024
Гендиректор МАГАТЭ в среду посетит Запорожскую АЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет с визитом на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в среду, сообщило МАГАТЭ. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:37
2024-02-06T17:58
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
россия
украина
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861633039_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46ea6d3755aa9680a089c48a2f423889.jpg
ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет с визитом на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в среду, сообщило МАГАТЭ."Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел брифинг для СМИ в Киеве сегодня утром, в преддверии своего завтрашнего визита на Запорожскую АЭС", - сообщило МАГАТЭ в своем канале в соцсети Х.Так, в ходе брифинга в Киеве Гросси заявил журналистам, что рассчитывает, что благодаря своему мандату внесет особый вклад в ситуацию вокруг ЗАЭС. "Мы надеемся, что, обеспечив защиту АЭС, не допустив радиологической аварии в дополнение к жертвам этой войны, мы внесем очень важный вклад в благополучный исход после этой войны", - сказал Гросси журналистам. Фрагменты брифинга опубликовало МАГАТЭ также в своем аккаунте.Сам Гросси сообщил, что в ходе сегодняшнего визита в Киев он встретился с украинским министром энергетики Германом Галущенко, главой Госинспекции ядерного регулирования Украины Олегом Кориковым и руководителем "Энергоатома" Петром Котиным. По его словам, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по поводу украинских АЭС."МАГАТЭ, активно присутствующая на каждой площадке, продолжает неуклонно поддерживать безопасность и надежность этих объектов", - добавил Гросси.
https://ria.ru/20240203/zaes-1925219601.html
https://ria.ru/20240120/zaes-1922518833.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861633039_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d83f6306c535acfd65d843a10dd7c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Гендиректор МАГАТЭ в среду посетит Запорожскую АЭС

МАГАТЭ анонсировала визит гендиректора Гросси на Запорожскую АЭС 7 февраля

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет с визитом на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в среду, сообщило МАГАТЭ.
"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел брифинг для СМИ в Киеве сегодня утром, в преддверии своего завтрашнего визита на Запорожскую АЭС", - сообщило МАГАТЭ в своем канале в соцсети Х.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Россия направила в МАГАТЭ комментарий из-за минных заграждений на ЗАЭС
3 февраля, 16:04
Так, в ходе брифинга в Киеве Гросси заявил журналистам, что рассчитывает, что благодаря своему мандату внесет особый вклад в ситуацию вокруг ЗАЭС. "Мы надеемся, что, обеспечив защиту АЭС, не допустив радиологической аварии в дополнение к жертвам этой войны, мы внесем очень важный вклад в благополучный исход после этой войны", - сказал Гросси журналистам. Фрагменты брифинга опубликовало МАГАТЭ также в своем аккаунте.
Сам Гросси сообщил, что в ходе сегодняшнего визита в Киев он встретился с украинским министром энергетики Германом Галущенко, главой Госинспекции ядерного регулирования Украины Олегом Кориковым и руководителем "Энергоатома" Петром Котиным. По его словам, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по поводу украинских АЭС.
"МАГАТЭ, активно присутствующая на каждой площадке, продолжает неуклонно поддерживать безопасность и надежность этих объектов", - добавил Гросси.
15-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Рогов назвал заявление МАГАТЭ о Запорожской АЭС ангажированным
20 января, 16:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМАГАТЭЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала