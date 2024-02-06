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"Москва тут ни при чем". На Западе заявили о подготовке к третьей мировой - РИА Новости, 06.02.2024
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19:12 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/voyna-1925788867.html
"Москва тут ни при чем". На Западе заявили о подготовке к третьей мировой
"Москва тут ни при чем". На Западе заявили о подготовке к третьей мировой - РИА Новости, 06.02.2024
"Москва тут ни при чем". На Западе заявили о подготовке к третьей мировой
Третья мировая война может начаться с Тайваня, поскольку великие державы будут стремиться контролировать проливы и торговые маршруты, пишет Express. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T19:12
2024-02-06T19:12
политика
тайвань
сша
джо байден
нэнси пелоси
си цзиньпин
большая двадцатка
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Третья мировая война может начаться с Тайваня, поскольку великие державы будут стремиться контролировать проливы и торговые маршруты, пишет Express.Как отмечает издание, экономическое могущество США и востребованность доллара в мире основаны на том, что американский военно-морской флот контролирует проливы во многих регионах планеты. Конфликт в Красном море, сопровождающийся ракетными ударами и авианалетами ВВС США на хуситов, вспыхнул именно из-за потери Западом контроля над важнейшим Баб-эль-Мандебским проливом, пишет журналист Джонатан Саксти.Похожая ситуация может возникнуть и вокруг Тайваня, прогнозирует издание. Если господство Соединенных Штатов на острове прекратится, ВМС страны утратят контроль над проливами в этом регионе, а система альянсов, которую выстроил Вашингтон, будет разрушена, говорится в статье."Удары хуситов дают нам представление о том, что произойдет с Тайванем, и частично объясняют, почему не было прямого вмешательства США в ситуацию вокруг Украины, которая не имеет для Запада стратегического значения. Угроза Третьей мировой войны реальна, но вряд ли она исходит из Москвы", — пишет Саксти.По мнению журналиста, Запад должен готовиться к тому, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе может вспыхнуть масштабный вооруженный конфликт.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа 2022 года. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел военные учения. В середине ноября 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань — красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".
https://ria.ru/20240206/zelenskiy-1925762906.html
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925717801.html
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политика, тайвань, сша, джо байден, нэнси пелоси, си цзиньпин, большая двадцатка
Политика, Тайвань, США, Джо Байден, Нэнси Пелоси, Си Цзиньпин, Большая двадцатка
"Москва тут ни при чем". На Западе заявили о подготовке к третьей мировой

Express: третья мировая может начаться из-за борьбы США за проливы

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason Is
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Третья мировая война может начаться с Тайваня, поскольку великие державы будут стремиться контролировать проливы и торговые маршруты, пишет Express.
Как отмечает издание, экономическое могущество США и востребованность доллара в мире основаны на том, что американский военно-морской флот контролирует проливы во многих регионах планеты. Конфликт в Красном море, сопровождающийся ракетными ударами и авианалетами ВВС США на хуситов, вспыхнул именно из-за потери Западом контроля над важнейшим Баб-эль-Мандебским проливом, пишет журналист Джонатан Саксти.
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Похожая ситуация может возникнуть и вокруг Тайваня, прогнозирует издание. Если господство Соединенных Штатов на острове прекратится, ВМС страны утратят контроль над проливами в этом регионе, а система альянсов, которую выстроил Вашингтон, будет разрушена, говорится в статье.
«
"Удары хуситов дают нам представление о том, что произойдет с Тайванем, и частично объясняют, почему не было прямого вмешательства США в ситуацию вокруг Украины, которая не имеет для Запада стратегического значения. Угроза Третьей мировой войны реальна, но вряд ли она исходит из Москвы", — пишет Саксти.
По мнению журналиста, Запад должен готовиться к тому, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе может вспыхнуть масштабный вооруженный конфликт.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа 2022 года. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел военные учения. В середине ноября 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань — красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".
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