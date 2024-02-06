"Москва тут ни при чем". На Западе заявили о подготовке к третьей мировой
Express: третья мировая может начаться из-за борьбы США за проливы
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Третья мировая война может начаться с Тайваня, поскольку великие державы будут стремиться контролировать проливы и торговые маршруты, пишет Express.
Как отмечает издание, экономическое могущество США и востребованность доллара в мире основаны на том, что американский военно-морской флот контролирует проливы во многих регионах планеты. Конфликт в Красном море, сопровождающийся ракетными ударами и авианалетами ВВС США на хуситов, вспыхнул именно из-за потери Западом контроля над важнейшим Баб-эль-Мандебским проливом, пишет журналист Джонатан Саксти.
Похожая ситуация может возникнуть и вокруг Тайваня, прогнозирует издание. Если господство Соединенных Штатов на острове прекратится, ВМС страны утратят контроль над проливами в этом регионе, а система альянсов, которую выстроил Вашингтон, будет разрушена, говорится в статье.
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"Удары хуситов дают нам представление о том, что произойдет с Тайванем, и частично объясняют, почему не было прямого вмешательства США в ситуацию вокруг Украины, которая не имеет для Запада стратегического значения. Угроза Третьей мировой войны реальна, но вряд ли она исходит из Москвы", — пишет Саксти.
По мнению журналиста, Запад должен готовиться к тому, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе может вспыхнуть масштабный вооруженный конфликт.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа 2022 года. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел военные учения. В середине ноября 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань — красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".