https://ria.ru/20240206/voyna-1925788867.html

"Москва тут ни при чем". На Западе заявили о подготовке к третьей мировой

"Москва тут ни при чем". На Западе заявили о подготовке к третьей мировой - РИА Новости, 06.02.2024

"Москва тут ни при чем". На Западе заявили о подготовке к третьей мировой

Третья мировая война может начаться с Тайваня, поскольку великие державы будут стремиться контролировать проливы и торговые маршруты, пишет Express. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T19:12

2024-02-06T19:12

2024-02-06T19:12

политика

тайвань

сша

джо байден

нэнси пелоси

си цзиньпин

большая двадцатка

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Третья мировая война может начаться с Тайваня, поскольку великие державы будут стремиться контролировать проливы и торговые маршруты, пишет Express.Как отмечает издание, экономическое могущество США и востребованность доллара в мире основаны на том, что американский военно-морской флот контролирует проливы во многих регионах планеты. Конфликт в Красном море, сопровождающийся ракетными ударами и авианалетами ВВС США на хуситов, вспыхнул именно из-за потери Западом контроля над важнейшим Баб-эль-Мандебским проливом, пишет журналист Джонатан Саксти.Похожая ситуация может возникнуть и вокруг Тайваня, прогнозирует издание. Если господство Соединенных Штатов на острове прекратится, ВМС страны утратят контроль над проливами в этом регионе, а система альянсов, которую выстроил Вашингтон, будет разрушена, говорится в статье."Удары хуситов дают нам представление о том, что произойдет с Тайванем, и частично объясняют, почему не было прямого вмешательства США в ситуацию вокруг Украины, которая не имеет для Запада стратегического значения. Угроза Третьей мировой войны реальна, но вряд ли она исходит из Москвы", — пишет Саксти.По мнению журналиста, Запад должен готовиться к тому, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе может вспыхнуть масштабный вооруженный конфликт.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа 2022 года. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел военные учения. В середине ноября 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань — красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".

https://ria.ru/20240206/zelenskiy-1925762906.html

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925717801.html

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политика, тайвань, сша, джо байден, нэнси пелоси, си цзиньпин, большая двадцатка