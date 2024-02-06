https://ria.ru/20240206/veto-1925582533.html
Белый дом пригрозил наложить вето на проект помощи Израилю без Украины
Белый дом пригрозил наложить вето на проект помощи Израилю без Украины - РИА Новости, 06.02.2024
Белый дом пригрозил наложить вето на проект помощи Израилю без Украины
Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект республиканцев в палате представителей о дополнительной помощи Израилю без выделения новых денег на... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T02:31
2024-02-06T02:31
2024-02-06T02:31
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект республиканцев в палате представителей о дополнительной помощи Израилю без выделения новых денег на Украину, если его одобрит конгресс, сообщило административно-бюджетное управление Белого дома. В субботу спикер палаты Майк Джонсон в письме конгрессменам сообщил, что палата представителей на следующей неделе рассмотрит законопроект о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи Украине и проголосует по нему. Соответствующий законопроект подвергся критике со стороны пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, администрация Байдена выступает "решительно против этой уловки". Управление называет инициативу законодателей "циничным политическим маневром". "Администрация настоятельно призывает обе палаты конгресса отклонить эту политическую уловку", - говорится в сообщении. При этом взамен в управлении предложили конгрессу принять сенатский законопроект (на 118,28 миллиарда долларов, где на охрану границ предполагается выделить втрое меньше, чем на помощь Киеву). Как итог, отмечают в администрации, если бы президенту Байдену был представлен законопроект республиканцев, "он наложил бы на него вето".
https://ria.ru/20240206/tramp-1925575734.html
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израиль, украина, сша, джо байден, майк джонсон, карин жан-пьер, в мире
Израиль, Украина, США, Джо Байден, Майк Джонсон, Карин Жан-Пьер, В мире
Белый дом пригрозил наложить вето на проект помощи Израилю без Украины
Белый дом: если конгресс одобрит помощь Израилю без Украины, Байден ветирует ее
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект республиканцев в палате представителей о дополнительной помощи Израилю без выделения новых денег на Украину, если его одобрит конгресс, сообщило административно-бюджетное управление Белого дома.
В субботу спикер палаты Майк Джонсон
в письме конгрессменам сообщил, что палата представителей на следующей неделе рассмотрит законопроект о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи Украине и проголосует по нему. Соответствующий законопроект подвергся критике со стороны пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер
. По ее словам, администрация Байдена выступает "решительно против этой уловки".
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Управление называет инициативу законодателей "циничным политическим маневром".
"Администрация настоятельно призывает обе палаты конгресса отклонить эту политическую уловку", - говорится в сообщении.
При этом взамен в управлении предложили конгрессу принять сенатский законопроект (на 118,28 миллиарда долларов, где на охрану границ предполагается выделить втрое меньше, чем на помощь Киеву
).
Как итог, отмечают в администрации, если бы президенту Байдену был представлен законопроект республиканцев, "он наложил бы на него вето".
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