https://ria.ru/20240206/ukraina-1925743035.html

"Начнет войну". Фон дер Ляйен вызвала ярость в Сети заявлением об Украине

"Начнет войну". Фон дер Ляйен вызвала ярость в Сети заявлением об Украине - РИА Новости, 06.02.2024

"Начнет войну". Фон дер Ляйен вызвала ярость в Сети заявлением об Украине

Пользователи социальной сети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявившую об интеграции Украины в оборонные программы Евросоюза. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:30

2024-02-06T16:30

2024-02-06T16:30

политика

украина

киев

брюссель

урсула фон дер ляйен

сергей лавров

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822073715_0:38:3246:1864_1920x0_80_0_0_7ff18cd73442496b7372e2b189377aca.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявившую об интеграции Украины в оборонные программы Евросоюза."Где вы и ваша семья будете прятаться, когда начнете войну?" — задал вопрос участник дискуссии."Болонка получила новые инструкции от заморского хозяина", — написали в комментариях."Конец ЕС приближается. Украина будет расчленена, НАТО распущена, а ты попадешь в тюрьму", — полагает пользователь."Украина не входит в ЕС и НАТО. Фон дер Ляйен следует выдворить из ЕС, чем скорее, тем лучше", — считают участники беседы.Ранее глава ЕК сообщила, что ведомство в сотрудничестве с Киевом разработает стратегию Евросоюза по оборонной промышленности. По ее словам, Брюссель отныне будет думать об обороноспособности Украины как о собственной.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925717801.html

украина

киев

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, киев, брюссель, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, нато, евросоюз, еврокомиссия