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"Начнет войну". Фон дер Ляйен вызвала ярость в Сети заявлением об Украине
"Начнет войну". Фон дер Ляйен вызвала ярость в Сети заявлением об Украине - РИА Новости, 06.02.2024
"Начнет войну". Фон дер Ляйен вызвала ярость в Сети заявлением об Украине
Пользователи социальной сети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявившую об интеграции Украины в оборонные программы Евросоюза. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:30
2024-02-06T16:30
2024-02-06T16:30
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урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявившую об интеграции Украины в оборонные программы Евросоюза."Где вы и ваша семья будете прятаться, когда начнете войну?" — задал вопрос участник дискуссии."Болонка получила новые инструкции от заморского хозяина", — написали в комментариях."Конец ЕС приближается. Украина будет расчленена, НАТО распущена, а ты попадешь в тюрьму", — полагает пользователь."Украина не входит в ЕС и НАТО. Фон дер Ляйен следует выдворить из ЕС, чем скорее, тем лучше", — считают участники беседы.Ранее глава ЕК сообщила, что ведомство в сотрудничестве с Киевом разработает стратегию Евросоюза по оборонной промышленности. По ее словам, Брюссель отныне будет думать об обороноспособности Украины как о собственной.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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политика, украина, киев, брюссель, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, нато, евросоюз, еврокомиссия
Политика, Украина, Киев, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия