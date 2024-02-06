Рейтинг@Mail.ru
"Начнет войну". Фон дер Ляйен вызвала ярость в Сети заявлением об Украине - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925743035.html
"Начнет войну". Фон дер Ляйен вызвала ярость в Сети заявлением об Украине
"Начнет войну". Фон дер Ляйен вызвала ярость в Сети заявлением об Украине - РИА Новости, 06.02.2024
"Начнет войну". Фон дер Ляйен вызвала ярость в Сети заявлением об Украине
Пользователи социальной сети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявившую об интеграции Украины в оборонные программы Евросоюза. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:30
2024-02-06T16:30
политика
украина
киев
брюссель
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822073715_0:38:3246:1864_1920x0_80_0_0_7ff18cd73442496b7372e2b189377aca.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявившую об интеграции Украины в оборонные программы Евросоюза."Где вы и ваша семья будете прятаться, когда начнете войну?" — задал вопрос участник дискуссии."Болонка получила новые инструкции от заморского хозяина", — написали в комментариях."Конец ЕС приближается. Украина будет расчленена, НАТО распущена, а ты попадешь в тюрьму", — полагает пользователь."Украина не входит в ЕС и НАТО. Фон дер Ляйен следует выдворить из ЕС, чем скорее, тем лучше", — считают участники беседы.Ранее глава ЕК сообщила, что ведомство в сотрудничестве с Киевом разработает стратегию Евросоюза по оборонной промышленности. По ее словам, Брюссель отныне будет думать об обороноспособности Украины как о собственной.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925717801.html
украина
киев
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822073715_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_959190648c71228ff1a78d00359d344c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, киев, брюссель, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, нато, евросоюз, еврокомиссия
Политика, Украина, Киев, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия

"Начнет войну". Фон дер Ляйен вызвала ярость в Сети заявлением об Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявившую об интеграции Украины в оборонные программы Евросоюза.
«
"Где вы и ваша семья будете прятаться, когда начнете войну?" — задал вопрос участник дискуссии.
"Болонка получила новые инструкции от заморского хозяина", — написали в комментариях.
"Конец ЕС приближается. Украина будет расчленена, НАТО распущена, а ты попадешь в тюрьму", — полагает пользователь.
"Украина не входит в ЕС и НАТО. Фон дер Ляйен следует выдворить из ЕС, чем скорее, тем лучше", — считают участники беседы.
Ранее глава ЕК сообщила, что ведомство в сотрудничестве с Киевом разработает стратегию Евросоюза по оборонной промышленности. По ее словам, Брюссель отныне будет думать об обороноспособности Украины как о собственной.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Начнут моментально. На Западе раскрыли, что ждет Украину после Залужного
15:33
 
ПолитикаУкраинаКиевБрюссельУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровНАТОЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала