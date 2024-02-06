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На Украине неизвестные избили митрополита УПЦ Лонгина - РИА Новости, 06.02.2024
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Религия
 
11:43 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925635380.html
На Украине неизвестные избили митрополита УПЦ Лонгина
На Украине неизвестные избили митрополита УПЦ Лонгина - РИА Новости, 06.02.2024
На Украине неизвестные избили митрополита УПЦ Лонгина
Настоятель Вознесенского Банченского монастыря в Черновицкой области на западе Украины митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгин... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:43
2024-02-06T11:43
религия
украина
россия
черновицкая область
служба безопасности украины
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Настоятель Вознесенского Банченского монастыря в Черновицкой области на западе Украины митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгин сообщил, что его избили неизвестные. "Произошло это в ночь на 22 января, постучали три раза в дверь, а когда открыл, получил удар, от которого потерял сознание. В последствии удара необходимо было хирургическое вмешательство (операция) на веках. Сейчас чувствую себя хорошо! Всё остается на милость и суд Божий", - приводит слова митрополита Банченский монастырь на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская". В мае СБУ обвинила митрополита Лонгина, который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. В сентябре митрополит Лонгин получил обвинение, его дело было отправлено в суд. В начале ноября силовики пришли с обыском в Банченский монастырь. Настоятель монастыря митрополит Лонгин вместе с верующими встал на защиту своей обители. Он призвал силовиков, оцепивших монастырь, "заканчивать цирк" и оставить верующих в покое. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240128/khram-1923988119.html
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украина, россия, черновицкая область, служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу)
Религия, Украина, Россия, Черновицкая область, Служба безопасности Украины, Православная церковь Украины (ПЦУ)
На Украине неизвестные избили митрополита УПЦ Лонгина

На Украине неизвестные избили митрополита канонической УПЦ Лонгина

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобили сотрудников украинской полиции
Автомобили сотрудников украинской полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобили сотрудников украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Настоятель Вознесенского Банченского монастыря в Черновицкой области на западе Украины митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгин сообщил, что его избили неизвестные.
"Произошло это в ночь на 22 января, постучали три раза в дверь, а когда открыл, получил удар, от которого потерял сознание. В последствии удара необходимо было хирургическое вмешательство (операция) на веках. Сейчас чувствую себя хорошо! Всё остается на милость и суд Божий", - приводит слова митрополита Банченский монастырь на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская".
Купола храма - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области
28 января, 16:05
В мае СБУ обвинила митрополита Лонгина, который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. В сентябре митрополит Лонгин получил обвинение, его дело было отправлено в суд. В начале ноября силовики пришли с обыском в Банченский монастырь. Настоятель монастыря митрополит Лонгин вместе с верующими встал на защиту своей обители. Он призвал силовиков, оцепивших монастырь, "заканчивать цирк" и оставить верующих в покое.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Свято-Георгиевский храм Украинской православной церкви - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Захваты храмов УПЦ на Украине происходят по плану США, заявил экс-премьер
26 января, 09:59
 
РелигияУкраинаРоссияЧерновицкая областьСлужба безопасности УкраиныПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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