https://ria.ru/20240206/ukraina-1925635380.html

На Украине неизвестные избили митрополита УПЦ Лонгина

На Украине неизвестные избили митрополита УПЦ Лонгина - РИА Новости, 06.02.2024

На Украине неизвестные избили митрополита УПЦ Лонгина

Настоятель Вознесенского Банченского монастыря в Черновицкой области на западе Украины митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгин... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:43

2024-02-06T11:43

2024-02-06T11:43

религия

украина

россия

черновицкая область

служба безопасности украины

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Настоятель Вознесенского Банченского монастыря в Черновицкой области на западе Украины митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгин сообщил, что его избили неизвестные. "Произошло это в ночь на 22 января, постучали три раза в дверь, а когда открыл, получил удар, от которого потерял сознание. В последствии удара необходимо было хирургическое вмешательство (операция) на веках. Сейчас чувствую себя хорошо! Всё остается на милость и суд Божий", - приводит слова митрополита Банченский монастырь на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская". В мае СБУ обвинила митрополита Лонгина, который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. В сентябре митрополит Лонгин получил обвинение, его дело было отправлено в суд. В начале ноября силовики пришли с обыском в Банченский монастырь. Настоятель монастыря митрополит Лонгин вместе с верующими встал на защиту своей обители. Он призвал силовиков, оцепивших монастырь, "заканчивать цирк" и оставить верующих в покое. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240128/khram-1923988119.html

https://ria.ru/20240126/zakhvaty-1923579931.html

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украина, россия, черновицкая область, служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу)