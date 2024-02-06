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Польский спецназовец раскрыл украинцам жуткую правду - РИА Новости, 06.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:19 06.02.2024 (обновлено: 10:17 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925593805.html
Польский спецназовец раскрыл украинцам жуткую правду
Польский спецназовец раскрыл украинцам жуткую правду - РИА Новости, 06.02.2024
Польский спецназовец раскрыл украинцам жуткую правду
Россия слишком сильна, чтобы Украина могла когда-либо вернуть утраченные территории, такое мнение изданию Glos24 выразил военный аналитик, бывший оператор... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T07:19
2024-02-06T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россия слишком сильна, чтобы Украина могла когда-либо вернуть утраченные территории, такое мнение изданию Glos24 выразил военный аналитик, бывший оператор польского отряда специального назначения "Гром" с позывным Наваль.По словам эксперта, надежды Киева на возвращение территорий абсолютно бесперспективны и лишены объективных оснований."Я считаю, что если кто-то делает такие предположения, то он просто ошибается. Россия слишком сильна, слишком велика, чтобы ее можно было просто вытеснить. Украинцы, конечно, получают от нас сильную поддержку, у них есть технологические инновации, но их меньше. У них гораздо меньше сил и ресурсов", — считает эксперт.По словам бывшего спецназовца, украинцам неприятно осознавать, что они проиграли, однако это уже является фактом, и все дальнейшие действия Киева зависят уже от России."Украинцы могут действовать так, как им позволяет Россия", — уточнил он.Аналитик выразил уверенность, что Украине в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, так как она уже попала в ситуацию, из которой нет иного выхода.В пятницу министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.
https://ria.ru/20240206/odessa-1925582132.html
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в мире, польша, украина, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Киев, Россия
Польский спецназовец раскрыл украинцам жуткую правду

Польский спецназовец Наваль: Украина не сможет вернуть потерянные территории

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россия слишком сильна, чтобы Украина могла когда-либо вернуть утраченные территории, такое мнение изданию Glos24 выразил военный аналитик, бывший оператор польского отряда специального назначения "Гром" с позывным Наваль.
По словам эксперта, надежды Киева на возвращение территорий абсолютно бесперспективны и лишены объективных оснований.
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"Я считаю, что если кто-то делает такие предположения, то он просто ошибается. Россия слишком сильна, слишком велика, чтобы ее можно было просто вытеснить. Украинцы, конечно, получают от нас сильную поддержку, у них есть технологические инновации, но их меньше. У них гораздо меньше сил и ресурсов", — считает эксперт.
По словам бывшего спецназовца, украинцам неприятно осознавать, что они проиграли, однако это уже является фактом, и все дальнейшие действия Киева зависят уже от России.
«
"Украинцы могут действовать так, как им позволяет Россия", — уточнил он.
Аналитик выразил уверенность, что Украине в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, так как она уже попала в ситуацию, из которой нет иного выхода.
В пятницу министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.
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