https://ria.ru/20240206/ukraina-1925593805.html

Польский спецназовец раскрыл украинцам жуткую правду

Польский спецназовец раскрыл украинцам жуткую правду - РИА Новости, 06.02.2024

Польский спецназовец раскрыл украинцам жуткую правду

Россия слишком сильна, чтобы Украина могла когда-либо вернуть утраченные территории, такое мнение изданию Glos24 выразил военный аналитик, бывший оператор... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T07:19

2024-02-06T07:19

2024-02-06T10:17

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россия слишком сильна, чтобы Украина могла когда-либо вернуть утраченные территории, такое мнение изданию Glos24 выразил военный аналитик, бывший оператор польского отряда специального назначения "Гром" с позывным Наваль.По словам эксперта, надежды Киева на возвращение территорий абсолютно бесперспективны и лишены объективных оснований."Я считаю, что если кто-то делает такие предположения, то он просто ошибается. Россия слишком сильна, слишком велика, чтобы ее можно было просто вытеснить. Украинцы, конечно, получают от нас сильную поддержку, у них есть технологические инновации, но их меньше. У них гораздо меньше сил и ресурсов", — считает эксперт.По словам бывшего спецназовца, украинцам неприятно осознавать, что они проиграли, однако это уже является фактом, и все дальнейшие действия Киева зависят уже от России."Украинцы могут действовать так, как им позволяет Россия", — уточнил он.Аналитик выразил уверенность, что Украине в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, так как она уже попала в ситуацию, из которой нет иного выхода.В пятницу министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.

https://ria.ru/20240206/odessa-1925582132.html

https://ria.ru/20240206/zaluzhnyy-1925589549.html

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в мире, польша, украина, киев, россия