https://ria.ru/20240206/ukraina-1925589147.html

Сенатор объяснил, кто и зачем "продавливает" помощь Украине

Сенатор объяснил, кто и зачем "продавливает" помощь Украине - РИА Новости, 06.02.2024

Сенатор объяснил, кто и зачем "продавливает" помощь Украине

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что помощь Украине продавливает военное лобби в США, которое наживается... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T05:15

2024-02-06T05:15

2024-02-06T05:48

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что помощь Украине продавливает военное лобби в США, которое наживается на украинском конфликте. "Финансирование Украины из американского бюджета сохранится, может не в том объеме, но оно будет. Но надо понимать, что основная часть выделяемых денег остается в США на производство вооружений. Поэтому военное лобби в США и продавливает помощь Украине, чтобы еще больше нажиться на украинском конфликте", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, демократы будут добиваться любыми уступками одобрения помощи Украине, так как взамен военные корпорации пообещали им поддержку и денежные вливания на предстоящих выборах президента США. Американский сенат в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 — на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше — 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее. Документ вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом. По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.

https://ria.ru/20240206/veto-1925582533.html

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израиль, украина, сша, в мире, сергей цеков, джо байден, дональд трамп