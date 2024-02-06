https://ria.ru/20240206/ukraina-1925584155.html
Дефицит бюджета Украины достиг рекорда
Дефицит бюджета Украины достиг рекорда - РИА Новости, 06.02.2024
Дефицит бюджета Украины достиг рекорда
Дефицит бюджета Украины по итогам прошлого года продолжил увеличиваться, достигнув рекордных 20,5% ВВП, следует из расчетов РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T03:04
2024-02-06T03:04
2024-02-06T08:31
украина
нацбанк украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Дефицит бюджета Украины по итогам прошлого года продолжил увеличиваться, достигнув рекордных 20,5% ВВП, следует из расчетов РИА Новости на основе данных украинского Нацбанка и "Открытого бюджета" страны.Из данных бюджета Украины следует, что доходы Киева составили 2,7 триллиона гривен, а расходы — четыре триллиона гривен. Оба показателя выросли за год примерно в полтора раза. Дефицит увеличился на 46%, до 1,33 триллиона гривен, или 35,1 миллиарда долларов.Сильнее всего в прошлом году расходы выросли на оборону — на десять процентных пунктов, до 52,3%. Единственной другой статьей, показавшей рост, стало ЖКХ (плюс 0,2%). Остальные расходы сократились, серьезнее всего снижение было в социальной сфере — сразу на 4,1 процентного пункта, до 11,7%.Пока официальной оценки ВВП Украины за прошлый год не было, но Нацбанк страны привел свою — 6,5 триллиона гривен, или 171,2 миллиарда долларов. Исходя из этого, дефицит украинского бюджета составил 20,5% от ВВП — новый рекорд за все время существования страны.В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды.Украина живет с дефицитом бюджета последние 30 лет, за которые было всего два профицитных года — 1992 и 2000 годы. Предыдущий антирекорд был поставлен в 2022 году, когда дефицит достиг 16,3% ВВП.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924536833.html
https://ria.ru/20240204/vengriya-1925353282.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нацбанк украины
Дефицит бюджета Украины достиг рекорда
Дефицит бюджета Украины по итогам 2023 года достиг рекордных 20,5% ВВП
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Дефицит бюджета Украины по итогам прошлого года продолжил увеличиваться, достигнув рекордных 20,5% ВВП, следует из расчетов РИА Новости на основе данных украинского Нацбанка и "Открытого бюджета" страны.
Из данных бюджета Украины следует, что доходы Киева составили 2,7 триллиона гривен, а расходы — четыре триллиона гривен. Оба показателя выросли за год примерно в полтора раза. Дефицит увеличился на 46%, до 1,33 триллиона гривен, или 35,1 миллиарда долларов.
Киев заявил о поступлении в бюджет средств, арестованных из-за санкций
Сильнее всего в прошлом году расходы выросли на оборону — на десять процентных пунктов, до 52,3%. Единственной другой статьей, показавшей рост, стало ЖКХ (плюс 0,2%). Остальные расходы сократились, серьезнее всего снижение было в социальной сфере — сразу на 4,1 процентного пункта, до 11,7%.
Пока официальной оценки ВВП Украины за прошлый год не было, но Нацбанк страны привел свою — 6,5 триллиона гривен, или 171,2 миллиарда долларов. Исходя из этого, дефицит украинского бюджета составил 20,5% от ВВП — новый рекорд за все время существования страны.
В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко
заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды.
Украина живет с дефицитом бюджета последние 30 лет, за которые было всего два профицитных года — 1992 и 2000 годы. Предыдущий антирекорд был поставлен в 2022 году, когда дефицит достиг 16,3% ВВП.
Венгрия отказалась наложить вето на финансирование Украины из фонда ЕС