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Дефицит бюджета Украины достиг рекорда - РИА Новости, 06.02.2024
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03:04 06.02.2024 (обновлено: 08:31 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925584155.html
Дефицит бюджета Украины достиг рекорда
Дефицит бюджета Украины достиг рекорда - РИА Новости, 06.02.2024
Дефицит бюджета Украины достиг рекорда
Дефицит бюджета Украины по итогам прошлого года продолжил увеличиваться, достигнув рекордных 20,5% ВВП, следует из расчетов РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T03:04
2024-02-06T08:31
украина
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Дефицит бюджета Украины по итогам прошлого года продолжил увеличиваться, достигнув рекордных 20,5% ВВП, следует из расчетов РИА Новости на основе данных украинского Нацбанка и "Открытого бюджета" страны.Из данных бюджета Украины следует, что доходы Киева составили 2,7 триллиона гривен, а расходы — четыре триллиона гривен. Оба показателя выросли за год примерно в полтора раза. Дефицит увеличился на 46%, до 1,33 триллиона гривен, или 35,1 миллиарда долларов.Сильнее всего в прошлом году расходы выросли на оборону — на десять процентных пунктов, до 52,3%. Единственной другой статьей, показавшей рост, стало ЖКХ (плюс 0,2%). Остальные расходы сократились, серьезнее всего снижение было в социальной сфере — сразу на 4,1 процентного пункта, до 11,7%.Пока официальной оценки ВВП Украины за прошлый год не было, но Нацбанк страны привел свою — 6,5 триллиона гривен, или 171,2 миллиарда долларов. Исходя из этого, дефицит украинского бюджета составил 20,5% от ВВП — новый рекорд за все время существования страны.В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды.Украина живет с дефицитом бюджета последние 30 лет, за которые было всего два профицитных года — 1992 и 2000 годы. Предыдущий антирекорд был поставлен в 2022 году, когда дефицит достиг 16,3% ВВП.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924536833.html
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украина, нацбанк украины
Украина, Нацбанк Украины
Дефицит бюджета Украины достиг рекорда

Дефицит бюджета Украины по итогам 2023 года достиг рекордных 20,5% ВВП

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Дефицит бюджета Украины по итогам прошлого года продолжил увеличиваться, достигнув рекордных 20,5% ВВП, следует из расчетов РИА Новости на основе данных украинского Нацбанка и "Открытого бюджета" страны.
Из данных бюджета Украины следует, что доходы Киева составили 2,7 триллиона гривен, а расходы — четыре триллиона гривен. Оба показателя выросли за год примерно в полтора раза. Дефицит увеличился на 46%, до 1,33 триллиона гривен, или 35,1 миллиарда долларов.
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Сильнее всего в прошлом году расходы выросли на оборону — на десять процентных пунктов, до 52,3%. Единственной другой статьей, показавшей рост, стало ЖКХ (плюс 0,2%). Остальные расходы сократились, серьезнее всего снижение было в социальной сфере — сразу на 4,1 процентного пункта, до 11,7%.
Пока официальной оценки ВВП Украины за прошлый год не было, но Нацбанк страны привел свою — 6,5 триллиона гривен, или 171,2 миллиарда долларов. Исходя из этого, дефицит украинского бюджета составил 20,5% от ВВП — новый рекорд за все время существования страны.
В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды.
Украина живет с дефицитом бюджета последние 30 лет, за которые было всего два профицитных года — 1992 и 2000 годы. Предыдущий антирекорд был поставлен в 2022 году, когда дефицит достиг 16,3% ВВП.
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