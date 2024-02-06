https://ria.ru/20240206/ukraina-1925584155.html

Дефицит бюджета Украины достиг рекорда

Дефицит бюджета Украины достиг рекорда - РИА Новости, 06.02.2024

Дефицит бюджета Украины достиг рекорда

Дефицит бюджета Украины по итогам прошлого года продолжил увеличиваться, достигнув рекордных 20,5% ВВП, следует из расчетов РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T03:04

2024-02-06T03:04

2024-02-06T08:31

украина

нацбанк украины

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Дефицит бюджета Украины по итогам прошлого года продолжил увеличиваться, достигнув рекордных 20,5% ВВП, следует из расчетов РИА Новости на основе данных украинского Нацбанка и "Открытого бюджета" страны.Из данных бюджета Украины следует, что доходы Киева составили 2,7 триллиона гривен, а расходы — четыре триллиона гривен. Оба показателя выросли за год примерно в полтора раза. Дефицит увеличился на 46%, до 1,33 триллиона гривен, или 35,1 миллиарда долларов.Сильнее всего в прошлом году расходы выросли на оборону — на десять процентных пунктов, до 52,3%. Единственной другой статьей, показавшей рост, стало ЖКХ (плюс 0,2%). Остальные расходы сократились, серьезнее всего снижение было в социальной сфере — сразу на 4,1 процентного пункта, до 11,7%.Пока официальной оценки ВВП Украины за прошлый год не было, но Нацбанк страны привел свою — 6,5 триллиона гривен, или 171,2 миллиарда долларов. Исходя из этого, дефицит украинского бюджета составил 20,5% от ВВП — новый рекорд за все время существования страны.В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды.Украина живет с дефицитом бюджета последние 30 лет, за которые было всего два профицитных года — 1992 и 2000 годы. Предыдущий антирекорд был поставлен в 2022 году, когда дефицит достиг 16,3% ВВП.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924536833.html

https://ria.ru/20240204/vengriya-1925353282.html

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