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В Ленобласти бойцам ЧВК "Вагнер" вручили удостоверения ветеранов
В Ленобласти бойцам ЧВК "Вагнер" вручили удостоверения ветеранов - РИА Новости, 06.02.2024
В Ленобласти бойцам ЧВК "Вагнер" вручили удостоверения ветеранов
Первые пять удостоверений ветеранов боевых действий бойцам ЧВК "Вагнер" вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T19:00
2024-02-06T19:00
2024-02-06T19:00
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
чвк "вагнер"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Первые пять удостоверений ветеранов боевых действий бойцам ЧВК "Вагнер" вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил 5 удостоверений ветеранов боевых действий бойцам, принимавшим участие в специальной военной операции в составе ЧВК "Вагнер"", - говорится в сообщении. Добавляется, что за некоторых из них удостоверения получили близкие, поскольку бойцы продолжают исполнять свой долг в зоне СВО. "В зоне СВО сегодня - лучшие, те, у кого есть характер, у кого есть сила воли, мужество. Возьмём на контроль, чтобы все ваши сослуживцы, те, кто был с вами, чтобы они все это удостоверение получили, потому что это абсолютно правильно и справедливо", - сказал Александр Дрозденко. Удостоверения получили жители четырех районов Ленобласти. Всего филиалом фонда подготовлено и направлено уже 125 комплектов документов на получение удостоверения бывшим бойцам ЧВК Вагнер.
https://ria.ru/20240131/instruktor-1924678821.html
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ленинградская область, александр дрозденко, чвк "вагнер"
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, ЧВК "Вагнер"
В Ленобласти бойцам ЧВК "Вагнер" вручили удостоверения ветеранов
В Ленобласти бойцам ЧВК "Вагнер" вручили удостоверения ветеранов боевых действий
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Первые пять удостоверений ветеранов боевых действий бойцам ЧВК "Вагнер" вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил 5 удостоверений ветеранов боевых действий бойцам, принимавшим участие в специальной военной операции в составе ЧВК "Вагнер"", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что за некоторых из них удостоверения получили близкие, поскольку бойцы продолжают исполнять свой долг в зоне СВО.
"В зоне СВО сегодня - лучшие, те, у кого есть характер, у кого есть сила воли, мужество. Возьмём на контроль, чтобы все ваши сослуживцы, те, кто был с вами, чтобы они все это удостоверение получили, потому что это абсолютно правильно и справедливо", - сказал Александр Дрозденко.
Удостоверения получили жители четырех районов Ленобласти. Всего филиалом фонда подготовлено и направлено уже 125 комплектов документов на получение удостоверения бывшим бойцам ЧВК Вагнер.
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