https://ria.ru/20240206/tsik-1925707230.html

ЦИК перенесла заседание о регистрации кандидатов в президенты на 8 февраля

ЦИК перенесла заседание о регистрации кандидатов в президенты на 8 февраля - РИА Новости, 06.02.2024

ЦИК перенесла заседание о регистрации кандидатов в президенты на 8 февраля

Центральная избирательная комиссия перенесла на 8 февраля заседание о регистрации кандидатами на должность президента Бориса Надеждина и Сергея Малинковича,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:06

2024-02-06T15:06

2024-02-06T17:10

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия перенесла на 8 февраля заседание о регистрации кандидатами на должность президента Бориса Надеждина и Сергея Малинковича, учитывая просьбы незарегистрированных кандидатов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, ее заявление опубликовали в Telegram-канале ведомства."Проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не зарегистрированных кандидатов, которые сдали подписи, члены Центризбиркома сегодня приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание ЦИК", — сказала она.Надеждин 6 февраля направил Памфиловой письмо с просьбой отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры на выборы до 10 февраля, чтобы изучить все претензии к подписям и подготовить возражения.Глава ЦИК отметила, что установленные законом сроки позволяют комиссии пойти на такой шаг.Памфилова подчеркнула, что ведомство полностью обеспечило всем претендентам их права, в том числе процедурные. Она напомнила, что каждому политику заранее представили результаты проверки подписей. Но так как и у Малинковича, и у Надеждина выявили "достаточно существенный" процент недействительных подписей, достигающий 14-15%, то незарегистрированным кандидатам понадобится больше времени для ознакомления с выводами рабочей группы.Как указала глава ЦИК, в этом случае комиссия идет им навстречу, несмотря на то, что у представителей политиков была возможность присутствовать в ЦИК во время проверки подписей. Но команда Малинковича воспользовалась ей лишь частично, а команда Надеждина не воспользовалась совсем.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240205/vybory-1925540957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

цик рф, россия, политика, элла памфилова, борис надеждин, сергей малинкович