В Москве обсудили вопросы понимания духовно-нравственных ценностей
© Фото : Московская православная духовная академияУчастники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
© Фото : Московская православная духовная академия
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Основы цивилизационно-ценностной платформы России как страны-цивилизации стали предметом экспертного рассмотрения и обсуждения на конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития", состоявшейся в Московской Православной Духовной Академии, сообщили в пресс-службе Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА).
Конференцию открыл епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, ректор Московской духовной академии, который отметил важность сохранения духовной культуры страны и историческое значение православия в формировании культуры России.
Его поддержал заслуженный профессор МДА Алексей Осипов, обозначив значимость правильного понимания вопроса о нравственных ценностях на основе православной богословской мысли.
© Фото : Московская православная духовная академияУчастники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
© Фото : Московская православная духовная академия
Участники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
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"Когда мы говорим о духовных корнях культуры России, то нам бы, видимо, пришлось говорить о тех духовных законах, которые уже существуют в православии. Не надо изобретать велосипед. Достаточно просто посмотреть на эти законы с их идеями", — рассказал он.
В свою очередь, секретарь рабочей группы Государственной думы РФ "Общество и культура", руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Культурный фронт России" Вячеслав Леонтьев поднял вопрос о корреляции духовно-нравственных ценностей и действующего законодательства Российской Федерации о культуре, оптимальных путях совершенствования законодательства.
Свои предложения по развитию законодательства в области культуры внесла начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
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"Нам представляется, что нужно говорить не только о введении лингвистических конструкций в юридическую норму, нужно сразу проектировать инструменты и механизмы, которые соединяли бы между собой законодательство в области культуры, образования и медиа, закладывая единый лингвистический ряд", — сообщила она.
© Фото : Московская православная духовная академияУчастники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
Участники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
© Фото : Московская православная духовная академия
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© Фото : Московская православная духовная академияУчастники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
Участники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
© Фото : Московская православная духовная академия
2 из 4
© Фото : Московская православная духовная академияУчастники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
Участники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
© Фото : Московская православная духовная академия
3 из 4
© Фото : Московская православная духовная академияУчастники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
Участники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
© Фото : Московская православная духовная академия
4 из 4
Участники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
© Фото : Московская православная духовная академия
1 из 4
Участники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
© Фото : Московская православная духовная академия
2 из 4
Участники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
© Фото : Московская православная духовная академия
3 из 4
Участники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
© Фото : Московская православная духовная академия
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Эксперт добавила, что в условиях многонациональной страны, чтобы нас понимали и воспринимали, необходимо, чтобы эти конструкции носили общечеловеческие формулировки, понятные и принимаемые всеми, даже оппонентами. Она подчеркнула, что опыт создания таких документов неоднократно возникал в нашей истории, и к нему можно и нужно обращаться.