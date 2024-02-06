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В Москве обсудили вопросы понимания духовно-нравственных ценностей - РИА Новости, 06.02.2024
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Религия
 
15:06 06.02.2024 (обновлено: 15:55 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/tsennosti-1925702104.html
В Москве обсудили вопросы понимания духовно-нравственных ценностей
В Москве обсудили вопросы понимания духовно-нравственных ценностей - РИА Новости, 06.02.2024
В Москве обсудили вопросы понимания духовно-нравственных ценностей
Основы цивилизационно-ценностной платформы России как страны-цивилизации стали предметом экспертного рассмотрения и обсуждения на конференции... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:06
2024-02-06T15:55
религия
социальный навигатор
общество
москва
россия
алексей осипов
наталья тюрина
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Основы цивилизационно-ценностной платформы России как страны-цивилизации стали предметом экспертного рассмотрения и обсуждения на конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития", состоявшейся в Московской Православной Духовной Академии, сообщили в пресс-службе Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА).Конференцию открыл епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, ректор Московской духовной академии, который отметил важность сохранения духовной культуры страны и историческое значение православия в формировании культуры России.Его поддержал заслуженный профессор МДА Алексей Осипов, обозначив значимость правильного понимания вопроса о нравственных ценностях на основе православной богословской мысли."Когда мы говорим о духовных корнях культуры России, то нам бы, видимо, пришлось говорить о тех духовных законах, которые уже существуют в православии. Не надо изобретать велосипед. Достаточно просто посмотреть на эти законы с их идеями", — рассказал он.В свою очередь, секретарь рабочей группы Государственной думы РФ "Общество и культура", руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Культурный фронт России" Вячеслав Леонтьев поднял вопрос о корреляции духовно-нравственных ценностей и действующего законодательства Российской Федерации о культуре, оптимальных путях совершенствования законодательства.Свои предложения по развитию законодательства в области культуры внесла начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина."Нам представляется, что нужно говорить не только о введении лингвистических конструкций в юридическую норму, нужно сразу проектировать инструменты и механизмы, которые соединяли бы между собой законодательство в области культуры, образования и медиа, закладывая единый лингвистический ряд", — сообщила она.Эксперт добавила, что в условиях многонациональной страны, чтобы нас понимали и воспринимали, необходимо, чтобы эти конструкции носили общечеловеческие формулировки, понятные и принимаемые всеми, даже оппонентами. Она подчеркнула, что опыт создания таких документов неоднократно возникал в нашей истории, и к нему можно и нужно обращаться.
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социальный навигатор, общество, москва, россия, алексей осипов, наталья тюрина, московская духовная академия, вячеслав леонтьев, религия
Религия, Социальный навигатор, Общество, Москва, Россия, Алексей Осипов, Наталья Тюрина, Московская духовная академия, Вячеслав Леонтьев, Религия

В Москве обсудили вопросы понимания духовно-нравственных ценностей

© Фото : Московская православная духовная академияУчастники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
Участники конференции Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Московская православная духовная академия
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Основы цивилизационно-ценностной платформы России как страны-цивилизации стали предметом экспертного рассмотрения и обсуждения на конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития", состоявшейся в Московской Православной Духовной Академии, сообщили в пресс-службе Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА).
Конференцию открыл епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, ректор Московской духовной академии, который отметил важность сохранения духовной культуры страны и историческое значение православия в формировании культуры России.
Его поддержал заслуженный профессор МДА Алексей Осипов, обозначив значимость правильного понимания вопроса о нравственных ценностях на основе православной богословской мысли.
© Фото : Московская православная духовная академияУчастники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
Участники конференции Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Московская православная духовная академия
Участники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
«
"Когда мы говорим о духовных корнях культуры России, то нам бы, видимо, пришлось говорить о тех духовных законах, которые уже существуют в православии. Не надо изобретать велосипед. Достаточно просто посмотреть на эти законы с их идеями", — рассказал он.
В свою очередь, секретарь рабочей группы Государственной думы РФ "Общество и культура", руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Культурный фронт России" Вячеслав Леонтьев поднял вопрос о корреляции духовно-нравственных ценностей и действующего законодательства Российской Федерации о культуре, оптимальных путях совершенствования законодательства.
Свои предложения по развитию законодательства в области культуры внесла начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
«
"Нам представляется, что нужно говорить не только о введении лингвистических конструкций в юридическую норму, нужно сразу проектировать инструменты и механизмы, которые соединяли бы между собой законодательство в области культуры, образования и медиа, закладывая единый лингвистический ряд", — сообщила она.
© Фото : Московская православная духовная академияУчастники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
Участники конференции Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития
Участники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
© Фото : Московская православная духовная академия
1 из 4
© Фото : Московская православная духовная академияУчастники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
Участники конференции Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития
Участники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
© Фото : Московская православная духовная академия
2 из 4
© Фото : Московская православная духовная академияУчастники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
Участники конференции Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития
Участники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
© Фото : Московская православная духовная академия
3 из 4
© Фото : Московская православная духовная академияУчастники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
Участники конференции Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития
Участники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
© Фото : Московская православная духовная академия
4 из 4
Участники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
© Фото : Московская православная духовная академия
1 из 4
Участники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
© Фото : Московская православная духовная академия
2 из 4
Участники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
© Фото : Московская православная духовная академия
3 из 4
Участники конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития"
© Фото : Московская православная духовная академия
4 из 4
Эксперт добавила, что в условиях многонациональной страны, чтобы нас понимали и воспринимали, необходимо, чтобы эти конструкции носили общечеловеческие формулировки, понятные и принимаемые всеми, даже оппонентами. Она подчеркнула, что опыт создания таких документов неоднократно возникал в нашей истории, и к нему можно и нужно обращаться.
 
РелигияСоциальный навигаторОбществоМоскваРоссияАлексей ОсиповНаталья ТюринаМосковская духовная академияВячеслав ЛеонтьевРелигия
 
 
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