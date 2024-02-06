https://ria.ru/20240206/tsennosti-1925702104.html

В Москве обсудили вопросы понимания духовно-нравственных ценностей

В Москве обсудили вопросы понимания духовно-нравственных ценностей - РИА Новости, 06.02.2024

В Москве обсудили вопросы понимания духовно-нравственных ценностей

Основы цивилизационно-ценностной платформы России как страны-цивилизации стали предметом экспертного рассмотрения и обсуждения на конференции... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:06

2024-02-06T15:06

2024-02-06T15:55

религия

социальный навигатор

общество

москва

россия

алексей осипов

наталья тюрина

московская духовная академия

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Основы цивилизационно-ценностной платформы России как страны-цивилизации стали предметом экспертного рассмотрения и обсуждения на конференции "Научно-богословское понимание цивилизационно-ценностного ядра культуры России и ее дальнейшего развития", состоявшейся в Московской Православной Духовной Академии, сообщили в пресс-службе Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА).Конференцию открыл епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, ректор Московской духовной академии, который отметил важность сохранения духовной культуры страны и историческое значение православия в формировании культуры России.Его поддержал заслуженный профессор МДА Алексей Осипов, обозначив значимость правильного понимания вопроса о нравственных ценностях на основе православной богословской мысли."Когда мы говорим о духовных корнях культуры России, то нам бы, видимо, пришлось говорить о тех духовных законах, которые уже существуют в православии. Не надо изобретать велосипед. Достаточно просто посмотреть на эти законы с их идеями", — рассказал он.В свою очередь, секретарь рабочей группы Государственной думы РФ "Общество и культура", руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Культурный фронт России" Вячеслав Леонтьев поднял вопрос о корреляции духовно-нравственных ценностей и действующего законодательства Российской Федерации о культуре, оптимальных путях совершенствования законодательства.Свои предложения по развитию законодательства в области культуры внесла начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина."Нам представляется, что нужно говорить не только о введении лингвистических конструкций в юридическую норму, нужно сразу проектировать инструменты и механизмы, которые соединяли бы между собой законодательство в области культуры, образования и медиа, закладывая единый лингвистический ряд", — сообщила она.Эксперт добавила, что в условиях многонациональной страны, чтобы нас понимали и воспринимали, необходимо, чтобы эти конструкции носили общечеловеческие формулировки, понятные и принимаемые всеми, даже оппонентами. Она подчеркнула, что опыт создания таких документов неоднократно возникал в нашей истории, и к нему можно и нужно обращаться.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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социальный навигатор, общество, москва, россия, алексей осипов, наталья тюрина, московская духовная академия, вячеслав леонтьев, религия