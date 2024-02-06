https://ria.ru/20240206/svo-1925794859.html
Автомобиль Сайлюгемского нацпарка, передали отряду "Барс" в зону СВО
Автомобиль Сайлюгемского нацпарка, передали отряду "Барс" в зону СВО - РИА Новости, 06.02.2024
Автомобиль Сайлюгемского нацпарка, передали отряду "Барс" в зону СВО
Автомобиль Сайлюгемского нацпарка, служивший для сохранения снежных барсов, передали участникам спецоперации - отряду "Барс", сообщает отделение "Народного... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T19:38
2024-02-06T19:38
2024-02-06T19:38
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БАРНАУЛ, 6 фев - РИА Новости. Автомобиль Сайлюгемского нацпарка, служивший для сохранения снежных барсов, передали участникам спецоперации - отряду "Барс", сообщает отделение "Народного фронта" по Республике Алтай. "Автомобиль, который служил для сохранения снежных барсов, теперь будет помогать военным Барсам! Находясь в командировке передали из рук в руки автомобиль, переданный национальным парком "Сайлюгемский" в рамках проекта "Всё для победы!", - говорится в сообщении. Отмечается, что получатели авто - добровольческий отряд "Барс-8", в котором служат и бойцы из Республики Алтай. "Автомобиль бойцы оценили: юркий и проходной "Хантер" послужит делу победы подвозом боеприпасов, продовольствия и личного состава подразделения на боевые позиции", - отмечают в "Народном фронте".
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республика алтай
Надежные люди, Республика Алтай
Автомобиль Сайлюгемского нацпарка, передали отряду "Барс" в зону СВО
Автомобиль, служивший для сохранения снежных барсов, передали отряду на СВО
БАРНАУЛ, 6 фев - РИА Новости. Автомобиль Сайлюгемского нацпарка, служивший для сохранения снежных барсов, передали участникам спецоперации - отряду "Барс", сообщает отделение "Народного фронта" по Республике Алтай.
"Автомобиль, который служил для сохранения снежных барсов, теперь будет помогать военным Барсам! Находясь в командировке передали из рук в руки автомобиль, переданный национальным парком "Сайлюгемский" в рамках проекта "Всё для победы!", - говорится в сообщении.
Отмечается, что получатели авто - добровольческий отряд "Барс-8", в котором служат и бойцы из Республики Алтай.
"Автомобиль бойцы оценили: юркий и проходной "Хантер" послужит делу победы подвозом боеприпасов, продовольствия и личного состава подразделения на боевые позиции", - отмечают в "Народном фронте".
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