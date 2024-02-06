В Минфине прокомментировали вопрос введения акциза на медицинский спирт
Минфин прорабатывает вопрос о введении акциза на медицинский спирт
Фармацевт возле стеллажа с лекарствами в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вопрос о введении в России акциза на медицинский спирт прорабатывается, с тем чтобы не допустить роста цен на лекарства, сообщили РИА Новости в Минфине РФ.
"Вопрос введения акциза на медицинский спирт с учетом необходимости недопущения роста цен на лекарственные препараты в настоящее время прорабатывается", - сообщила пресс-служба Минфина в ответ на запрос агентства.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник в интервью РИА Новости рассказал о подготовке комплекса мер по ужесточению контроля за оборотом медицинского спирта – по словам министра, комплекс мер уже прошел публичные обсуждения и будет развиваться дальше.
Замминистра финансов Алексей Сазанов осенью прошлого года сообщил агентству, что акциз на весь производимый в России спирт, включая медицинский, может быть введен уже в 2024 году, но не обязательно в начале года. Эта мера призвана решить проблему теневого рынка спирта. Дополнительные поступления от нее в бюджет в министерстве оценивали в 15-20 миллиардов рублей.
Разногласий по этому вопросу у Минфина с Минздравом нет, ведомства искали такую конструкцию, которая не приведет к росту цен на медицинские изделия со спиртовой основой. В частности, рассматривался вариант с субсидированием производителей лекарств.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в конце прошлого года также высказывалась за скорейшее внесение в Госдуму законопроекта об установлении акцизов на медицинский спирт. По ее данным, до 40% этой продукции сейчас может идти на нелегальное производство алкоголя.