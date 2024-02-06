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В Минфине прокомментировали вопрос введения акциза на медицинский спирт - РИА Новости, 06.02.2024
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12:33 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/spirt-1925652920.html
В Минфине прокомментировали вопрос введения акциза на медицинский спирт
В Минфине прокомментировали вопрос введения акциза на медицинский спирт - РИА Новости, 06.02.2024
В Минфине прокомментировали вопрос введения акциза на медицинский спирт
Вопрос о введении в России акциза на медицинский спирт прорабатывается, с тем чтобы не допустить роста цен на лекарства, сообщили РИА Новости в Минфине РФ. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:33
2024-02-06T12:33
россия
михаил мурашко
алексей сазанов
валентина матвиенко
министерство финансов рф (минфин россии)
совет федерации рф
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вопрос о введении в России акциза на медицинский спирт прорабатывается, с тем чтобы не допустить роста цен на лекарства, сообщили РИА Новости в Минфине РФ. "Вопрос введения акциза на медицинский спирт с учетом необходимости недопущения роста цен на лекарственные препараты в настоящее время прорабатывается", - сообщила пресс-служба Минфина в ответ на запрос агентства. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник в интервью РИА Новости рассказал о подготовке комплекса мер по ужесточению контроля за оборотом медицинского спирта – по словам министра, комплекс мер уже прошел публичные обсуждения и будет развиваться дальше. Замминистра финансов Алексей Сазанов осенью прошлого года сообщил агентству, что акциз на весь производимый в России спирт, включая медицинский, может быть введен уже в 2024 году, но не обязательно в начале года. Эта мера призвана решить проблему теневого рынка спирта. Дополнительные поступления от нее в бюджет в министерстве оценивали в 15-20 миллиардов рублей. Разногласий по этому вопросу у Минфина с Минздравом нет, ведомства искали такую конструкцию, которая не приведет к росту цен на медицинские изделия со спиртовой основой. В частности, рассматривался вариант с субсидированием производителей лекарств. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в конце прошлого года также высказывалась за скорейшее внесение в Госдуму законопроекта об установлении акцизов на медицинский спирт. По ее данным, до 40% этой продукции сейчас может идти на нелегальное производство алкоголя.
https://ria.ru/20240202/lekarstva-1924939749.html
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россия, михаил мурашко, алексей сазанов, валентина матвиенко, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мурашко, Алексей Сазанов, Валентина Матвиенко, Министерство финансов РФ (Минфин России), Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Экономика
В Минфине прокомментировали вопрос введения акциза на медицинский спирт

Минфин прорабатывает вопрос о введении акциза на медицинский спирт

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФармацевт возле стеллажа с лекарствами в аптеке
Фармацевт возле стеллажа с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Фармацевт возле стеллажа с лекарствами в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вопрос о введении в России акциза на медицинский спирт прорабатывается, с тем чтобы не допустить роста цен на лекарства, сообщили РИА Новости в Минфине РФ.
"Вопрос введения акциза на медицинский спирт с учетом необходимости недопущения роста цен на лекарственные препараты в настоящее время прорабатывается", - сообщила пресс-служба Минфина в ответ на запрос агентства.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник в интервью РИА Новости рассказал о подготовке комплекса мер по ужесточению контроля за оборотом медицинского спирта – по словам министра, комплекс мер уже прошел публичные обсуждения и будет развиваться дальше.
Замминистра финансов Алексей Сазанов осенью прошлого года сообщил агентству, что акциз на весь производимый в России спирт, включая медицинский, может быть введен уже в 2024 году, но не обязательно в начале года. Эта мера призвана решить проблему теневого рынка спирта. Дополнительные поступления от нее в бюджет в министерстве оценивали в 15-20 миллиардов рублей.
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Разногласий по этому вопросу у Минфина с Минздравом нет, ведомства искали такую конструкцию, которая не приведет к росту цен на медицинские изделия со спиртовой основой. В частности, рассматривался вариант с субсидированием производителей лекарств.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в конце прошлого года также высказывалась за скорейшее внесение в Госдуму законопроекта об установлении акцизов на медицинский спирт. По ее данным, до 40% этой продукции сейчас может идти на нелегальное производство алкоголя.
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