https://ria.ru/20240206/spirt-1925652920.html

В Минфине прокомментировали вопрос введения акциза на медицинский спирт

В Минфине прокомментировали вопрос введения акциза на медицинский спирт - РИА Новости, 06.02.2024

В Минфине прокомментировали вопрос введения акциза на медицинский спирт

Вопрос о введении в России акциза на медицинский спирт прорабатывается, с тем чтобы не допустить роста цен на лекарства, сообщили РИА Новости в Минфине РФ. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:33

2024-02-06T12:33

2024-02-06T12:33

россия

михаил мурашко

алексей сазанов

валентина матвиенко

министерство финансов рф (минфин россии)

совет федерации рф

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вопрос о введении в России акциза на медицинский спирт прорабатывается, с тем чтобы не допустить роста цен на лекарства, сообщили РИА Новости в Минфине РФ. "Вопрос введения акциза на медицинский спирт с учетом необходимости недопущения роста цен на лекарственные препараты в настоящее время прорабатывается", - сообщила пресс-служба Минфина в ответ на запрос агентства. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник в интервью РИА Новости рассказал о подготовке комплекса мер по ужесточению контроля за оборотом медицинского спирта – по словам министра, комплекс мер уже прошел публичные обсуждения и будет развиваться дальше. Замминистра финансов Алексей Сазанов осенью прошлого года сообщил агентству, что акциз на весь производимый в России спирт, включая медицинский, может быть введен уже в 2024 году, но не обязательно в начале года. Эта мера призвана решить проблему теневого рынка спирта. Дополнительные поступления от нее в бюджет в министерстве оценивали в 15-20 миллиардов рублей. Разногласий по этому вопросу у Минфина с Минздравом нет, ведомства искали такую конструкцию, которая не приведет к росту цен на медицинские изделия со спиртовой основой. В частности, рассматривался вариант с субсидированием производителей лекарств. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в конце прошлого года также высказывалась за скорейшее внесение в Госдуму законопроекта об установлении акцизов на медицинский спирт. По ее данным, до 40% этой продукции сейчас может идти на нелегальное производство алкоголя.

https://ria.ru/20240202/lekarstva-1924939749.html

https://ria.ru/20231228/patent-1918647503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мурашко, алексей сазанов, валентина матвиенко, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф, госдума рф, экономика