https://ria.ru/20240206/spetsoperatsiya-1925595130.html
Марочко рассказал о работе над ослаблением ВСУ на Купянском направлении
Марочко рассказал о работе над ослаблением ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.02.2024
Марочко рассказал о работе над ослаблением ВСУ на Купянском направлении
ВС РФ наносят точечные удары по военным объектам, расположенным на относительном удалении от линии боевого соприкосновения на купянском направлении, тем самым... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T07:37
2024-02-06T07:37
2024-02-06T07:37
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ЛУГАНСК, 6 фев - РИА Новости. ВС РФ наносят точечные удары по военным объектам, расположенным на относительном удалении от линии боевого соприкосновения на купянском направлении, тем самым ослабляя боевой потенциал ВСУ, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Для ослабления боевого потенциала вооруженных формирований Украины, дислоцированных в Харьковской области, ВС РФ ведут огонь как по передовым позициям, так и наносят точечные удары по военным объектам, расположенным на относительном удалении от ЛБС. Так, за несколько последних суток нарушена военная логистика к северу и северо-востоку от Харькова", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что в районе населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск поражены скопления живой силы и техники противника, в окрестностях Купянска повреждены военные ретрансляторы, а в населенном пункте Горяное в Харьковской области повреждена база тылового обеспечения ВСУ на купянском направлении.
https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925492981.html
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харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, В мире
Марочко рассказал о работе над ослаблением ВСУ на Купянском направлении
Марочко: ВС России точечными ударами ослабляют ВСУ на Купянском направлении