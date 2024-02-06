https://ria.ru/20240206/spetsoperatsiya-1925595130.html

Марочко рассказал о работе над ослаблением ВСУ на Купянском направлении

Марочко рассказал о работе над ослаблением ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.02.2024

Марочко рассказал о работе над ослаблением ВСУ на Купянском направлении

ВС РФ наносят точечные удары по военным объектам, расположенным на относительном удалении от линии боевого соприкосновения на купянском направлении, тем самым... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T07:37

2024-02-06T07:37

2024-02-06T07:37

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

луганская народная республика

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_298:210:3072:1770_1920x0_80_0_0_105cadde565793e9142b4d7ce404c0dc.jpg

ЛУГАНСК, 6 фев - РИА Новости. ВС РФ наносят точечные удары по военным объектам, расположенным на относительном удалении от линии боевого соприкосновения на купянском направлении, тем самым ослабляя боевой потенциал ВСУ, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Для ослабления боевого потенциала вооруженных формирований Украины, дислоцированных в Харьковской области, ВС РФ ведут огонь как по передовым позициям, так и наносят точечные удары по военным объектам, расположенным на относительном удалении от ЛБС. Так, за несколько последних суток нарушена военная логистика к северу и северо-востоку от Харькова", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что в районе населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск поражены скопления живой силы и техники противника, в окрестностях Купянска повреждены военные ретрансляторы, а в населенном пункте Горяное в Харьковской области повреждена база тылового обеспечения ВСУ на купянском направлении.

https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925492981.html

харьковская область

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, в мире