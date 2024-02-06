https://ria.ru/20240206/spektakl-1925773243.html

В Нижнем Новгороде отменили спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с Серебряковым

В Нижнем Новгороде отменили спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с Серебряковым - РИА Новости, 06.02.2024

В Нижнем Новгороде отменили спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с Серебряковым

Спектакль с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита" в Нижнем Новгороде отменен, сообщается на странице концертного зала... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T18:17

2024-02-06T18:17

2024-02-06T18:17

культура

нижний новгород

ксения раппопорт

алексей серебряков

санкт-петербург

ярославль

александр марин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Спектакль с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита" в Нижнем Новгороде отменен, сообщается на странице концертного зала "Юпитер" в соцсети "ВКонтакте". "Уважаемые зрители. Спектакль "Эйнштейн и Маргарита", запланированный к показу 21 февраля, отменен. Билеты можно вернуть по местам их приобретения", - говорится в сообщении. Причина отмены спектакля не называется. Ранее сообщалось об отмене спектакля "Эйнштейн и Маргарита" в Ярославле после поступлений в министерство культуры Ярославской области соответствующих обращений от граждан. В 2023 году спектакль, который поставил режиссер Александр Марин, отменяли как минимум трижды: в феврале - в Санкт-Петербурге, в мае - в Екатеринбурге, а в июне – в Новосибирске. В некоторых случаях отмена аргументировалась "техническими причинами", в иных комментариев не поступало вовсе. Ранее Ксения Раппопорт осудила специальную военную операцию на Украине. В ноябре 2022 года ее исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов.

https://ria.ru/20240205/orbakayte-1925472746.html

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нижний новгород, ксения раппопорт, алексей серебряков, санкт-петербург, ярославль, александр марин