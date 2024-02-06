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В Нижнем Новгороде отменили спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с Серебряковым - РИА Новости, 06.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:17 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/spektakl-1925773243.html
В Нижнем Новгороде отменили спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с Серебряковым
В Нижнем Новгороде отменили спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с Серебряковым - РИА Новости, 06.02.2024
В Нижнем Новгороде отменили спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с Серебряковым
Спектакль с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита" в Нижнем Новгороде отменен, сообщается на странице концертного зала... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T18:17
2024-02-06T18:17
культура
нижний новгород
ксения раппопорт
алексей серебряков
санкт-петербург
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Спектакль с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита" в Нижнем Новгороде отменен, сообщается на странице концертного зала "Юпитер" в соцсети "ВКонтакте". "Уважаемые зрители. Спектакль "Эйнштейн и Маргарита", запланированный к показу 21 февраля, отменен. Билеты можно вернуть по местам их приобретения", - говорится в сообщении. Причина отмены спектакля не называется. Ранее сообщалось об отмене спектакля "Эйнштейн и Маргарита" в Ярославле после поступлений в министерство культуры Ярославской области соответствующих обращений от граждан. В 2023 году спектакль, который поставил режиссер Александр Марин, отменяли как минимум трижды: в феврале - в Санкт-Петербурге, в мае - в Екатеринбурге, а в июне – в Новосибирске. В некоторых случаях отмена аргументировалась "техническими причинами", в иных комментариев не поступало вовсе. Ранее Ксения Раппопорт осудила специальную военную операцию на Украине. В ноябре 2022 года ее исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов.
https://ria.ru/20240205/orbakayte-1925472746.html
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нижний новгород, ксения раппопорт, алексей серебряков, санкт-петербург, ярославль, александр марин
Культура, Нижний Новгород, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Санкт-Петербург, Ярославль, Александр Марин
В Нижнем Новгороде отменили спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с Серебряковым

В Нижнем Новгороде отменили спектакль с Серебряковым и Раппопорт 21 февраля

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАктер Алексей Серебряков
Актер Алексей Серебряков - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Актер Алексей Серебряков . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Спектакль с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита" в Нижнем Новгороде отменен, сообщается на странице концертного зала "Юпитер" в соцсети "ВКонтакте".
«
"Уважаемые зрители. Спектакль "Эйнштейн и Маргарита", запланированный к показу 21 февраля, отменен. Билеты можно вернуть по местам их приобретения", - говорится в сообщении.
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Вчера, 13:26
Причина отмены спектакля не называется.
Ранее сообщалось об отмене спектакля "Эйнштейн и Маргарита" в Ярославле после поступлений в министерство культуры Ярославской области соответствующих обращений от граждан. В 2023 году спектакль, который поставил режиссер Александр Марин, отменяли как минимум трижды: в феврале - в Санкт-Петербурге, в мае - в Екатеринбурге, а в июне – в Новосибирске. В некоторых случаях отмена аргументировалась "техническими причинами", в иных комментариев не поступало вовсе.
Ранее Ксения Раппопорт осудила специальную военную операцию на Украине. В ноябре 2022 года ее исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов.
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КультураНижний НовгородКсения РаппопортАлексей СеребряковСанкт-ПетербургЯрославльАлександр Марин
 
 
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