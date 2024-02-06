https://ria.ru/20240206/sovfed-1925800911.html
Совфед обсудит заявление об ответственности Запада за вооружение ВСУ
Совфед обсудит заявление об ответственности Запада за вооружение ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024
Совфед обсудит заявление об ответственности Запада за вооружение ВСУ
Совет Федерации 7 февраля обсудит заявление палаты об ответственности стран Запада за гибель мирных граждан РФ от поставляемого недружественными странами оружия РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T20:17
2024-02-06T20:17
2024-02-06T20:17
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Совет Федерации 7 февраля обсудит заявление палаты об ответственности стран Запада за гибель мирных граждан РФ от поставляемого недружественными странами оружия ВСУ, говорится в повестке заседания на сайте верхней палаты парламента. "О Заявлении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о прямой ответственности государств коллективного Запада, поставляющих оружие киевскому режиму, за гибель мирных граждан Российской Федерации", - говорится в повестке.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925699961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, совет федерации рф, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
Совфед обсудит заявление об ответственности Запада за вооружение ВСУ
СФ обсудит 7 февраля заявление об ответственности Запада за поставки оружия ВСУ