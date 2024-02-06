https://ria.ru/20240206/sovfed-1925800911.html

Совфед обсудит заявление об ответственности Запада за вооружение ВСУ

Совфед обсудит заявление об ответственности Запада за вооружение ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024

Совфед обсудит заявление об ответственности Запада за вооружение ВСУ

Совет Федерации 7 февраля обсудит заявление палаты об ответственности стран Запада за гибель мирных граждан РФ от поставляемого недружественными странами оружия РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T20:17

2024-02-06T20:17

2024-02-06T20:17

в мире

россия

совет федерации рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Совет Федерации 7 февраля обсудит заявление палаты об ответственности стран Запада за гибель мирных граждан РФ от поставляемого недружественными странами оружия ВСУ, говорится в повестке заседания на сайте верхней палаты парламента. "О Заявлении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о прямой ответственности государств коллективного Запада, поставляющих оружие киевскому режиму, за гибель мирных граждан Российской Федерации", - говорится в повестке.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925699961.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, совет федерации рф, вооруженные силы украины