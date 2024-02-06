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Суд на Сахалине приговорил сержанта-уклониста к девяти годам колонии
Суд на Сахалине приговорил сержанта-уклониста к девяти годам колонии - РИА Новости, 06.02.2024
Суд на Сахалине приговорил сержанта-уклониста к девяти годам колонии
Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военного к 9 годам колонии за самовольный уход из части и лишил его воинского звания, информирует пресс-служба суда. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:24
2024-02-06T11:24
2024-02-06T11:24
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 фев – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военного к 9 годам колонии за самовольный уход из части и лишил его воинского звания, информирует пресс-служба суда. "За совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 и ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащему назначено окончательное наказание путем полного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, лишен воинского звания "гвардии сержант". Военнослужащий взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении. В судебном заседании установлено, что мужчина, следуя в пункт постоянной дислокации своей части, 23 июля 2022 года самовольно оставил место службы на военном аэродроме и уехал в город Белово Кемеровской области. Там он отдыхал, несмотря на объявленную в стране частичную мобилизацию и введенную с 24 сентября 2022 года уголовную ответственность за самовольное оставление части или места службы. В свою часть в Южно-Сахалинске сержант прибыл только 1 ноября 2023 года.
https://ria.ru/20240115/samovolka-1921517432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, россия, вооруженные силы рф
Происшествия, Сахалин, Россия, Вооруженные силы РФ
Суд на Сахалине приговорил сержанта-уклониста к девяти годам колонии
На Сахалине приговорили сержанта к девяти годам за самовольное оставление части