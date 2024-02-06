https://ria.ru/20240206/shoygu-1925578432.html

Обращение Шойгу во время переговоров вызвало удивление в Китае

Обращение Шойгу во время переговоров вызвало удивление в Китае - РИА Новости, 06.02.2024

Обращение Шойгу во время переговоров вызвало удивление в Китае

Министр обороны России Сергей Шойгу во время телефонных переговоров с главой оборонного ведомства Китая Дун Цзюнем обратился к коллеге на китайском языке, об... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T01:00

2024-02-06T01:00

2024-02-06T09:59

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сергей шойгу

дун цзюнь

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу во время телефонных переговоров с главой оборонного ведомства Китая Дун Цзюнем обратился к коллеге на китайском языке, об этом говорится на сайте китайской интернет-компании NetEase (NE) 163.com."Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой "уважаемый товарищ", а затем поприветствовал его на китайском языке", — говорится в публикации.Как отмечают авторы материала, министр обороны России поздравил коллегу со вступлением в должность и выразил надежду, что его опыт взаимодействия с российскими военными будет способствовать углублению сотрудничества между двумя странами.В публикации уточняется, что Дун Цзюн проходил обучение в Военной академии Генерального штаба в России, а в 2015-2016 годах руководил китайскими силами в российско-китайских военно-морских учениях, о чем упомянул и Сергей Шойгу."Шойгу с энтузиазмом отнесся к назначению Дуна на пост министра обороны Китая. А напоминание об учебе в России позволило сократить дистанцию ​​между двумя сторонами во время общения", — говорится в материале.Тридцать первого января министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем. Российский министр рассказал о "неуклонном" развитии двустороннего военного сотрудничества и подчеркнул, что отношения двух государств не направлены против третьих стран. Дун Цзюнь в свою очередь, в частности, поблагодарил Россию за сотрудничество с КНР по "тайваньскому вопросу".

https://ria.ru/20240126/oruzhie-1923700140.html

https://ria.ru/20240205/shoygu-1925506290.html

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в мире, россия, китай, сергей шойгу, дун цзюнь