Обращение Шойгу во время переговоров вызвало удивление в Китае
NE: обращение Шойгу к министру обороны КНР стало сюрпризом для Китая
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу во время телефонных переговоров с главой оборонного ведомства Китая Дун Цзюнем обратился к коллеге на китайском языке, об этом говорится на сайте китайской интернет-компании NetEase (NE) 163.com.
"Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой "уважаемый товарищ", а затем поприветствовал его на китайском языке", — говорится в публикации.
Как отмечают авторы материала, министр обороны России поздравил коллегу со вступлением в должность и выразил надежду, что его опыт взаимодействия с российскими военными будет способствовать углублению сотрудничества между двумя странами.
В публикации уточняется, что Дун Цзюн проходил обучение в Военной академии Генерального штаба в России, а в 2015-2016 годах руководил китайскими силами в российско-китайских военно-морских учениях, о чем упомянул и Сергей Шойгу.
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"Шойгу с энтузиазмом отнесся к назначению Дуна на пост министра обороны Китая. А напоминание об учебе в России позволило сократить дистанцию между двумя сторонами во время общения", — говорится в материале.
Тридцать первого января министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем. Российский министр рассказал о "неуклонном" развитии двустороннего военного сотрудничества и подчеркнул, что отношения двух государств не направлены против третьих стран. Дун Цзюнь в свою очередь, в частности, поблагодарил Россию за сотрудничество с КНР по "тайваньскому вопросу".