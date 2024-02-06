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"Партия дела" проведет съезд в поддержку кандидатуры Путина - РИА Новости, 06.02.2024
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16:51 06.02.2024 (обновлено: 16:53 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/sezd-1925749440.html
"Партия дела" проведет съезд в поддержку кандидатуры Путина
"Партия дела" проведет съезд в поддержку кандидатуры Путина - РИА Новости, 06.02.2024
"Партия дела" проведет съезд в поддержку кандидатуры Путина
"Партия дела" проведет 10 февраля в Москве съезд в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:51
2024-02-06T16:53
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политика
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Партия дела" проведет 10 февраля в Москве съезд в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России, сообщила пресс-служба партии. "Десятого февраля 2024 года в 12:00 в Центре Международной Торговли состоится VIII Съезд Всероссийской политической партии "Партия дела" в поддержку Владимира Владимировича Путина на выборах президента РФ", - говорится в сообщении. Ожидается, что в работе Съезда примут участие делегаты от 56 субъектов России, среди которых главы и депутаты муниципальных образований, представители отраслевых ассоциаций и союзов, активисты волонтёрских организаций, оказывающих помощь участникам СВО. "Также на Съезд приглашены представители избирательного штаба кандидата на должность президента РФ Путина и Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию"", - добавляет пресс-служба. Совет Федерации назначил президентские выборы в РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, москва, владимир путин, центр международной торговли, выборы президента рф, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Москва, Владимир Путин, Центр международной торговли, Выборы президента РФ, Совет Федерации РФ
"Партия дела" проведет съезд в поддержку кандидатуры Путина

"Партия дела" проведет 10 февраля съезд в поддержку Путина на выборах президента

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБилборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина
Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Партия дела" проведет 10 февраля в Москве съезд в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России, сообщила пресс-служба партии.
«
"Десятого февраля 2024 года в 12:00 в Центре Международной Торговли состоится VIII Съезд Всероссийской политической партии "Партия дела" в поддержку Владимира Владимировича Путина на выборах президента РФ", - говорится в сообщении.
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Ожидается, что в работе Съезда примут участие делегаты от 56 субъектов России, среди которых главы и депутаты муниципальных образований, представители отраслевых ассоциаций и союзов, активисты волонтёрских организаций, оказывающих помощь участникам СВО.
"Также на Съезд приглашены представители избирательного штаба кандидата на должность президента РФ Путина и Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию"", - добавляет пресс-служба.
Совет Федерации назначил президентские выборы в РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
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