https://ria.ru/20240206/sezd-1925749440.html
"Партия дела" проведет съезд в поддержку кандидатуры Путина
"Партия дела" проведет съезд в поддержку кандидатуры Путина - РИА Новости, 06.02.2024
"Партия дела" проведет съезд в поддержку кандидатуры Путина
"Партия дела" проведет 10 февраля в Москве съезд в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:51
2024-02-06T16:51
2024-02-06T16:53
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Партия дела" проведет 10 февраля в Москве съезд в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России, сообщила пресс-служба партии. "Десятого февраля 2024 года в 12:00 в Центре Международной Торговли состоится VIII Съезд Всероссийской политической партии "Партия дела" в поддержку Владимира Владимировича Путина на выборах президента РФ", - говорится в сообщении. Ожидается, что в работе Съезда примут участие делегаты от 56 субъектов России, среди которых главы и депутаты муниципальных образований, представители отраслевых ассоциаций и союзов, активисты волонтёрских организаций, оказывающих помощь участникам СВО. "Также на Съезд приглашены представители избирательного штаба кандидата на должность президента РФ Путина и Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию"", - добавляет пресс-служба. Совет Федерации назначил президентские выборы в РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Москва, Владимир Путин, Центр международной торговли, Выборы президента РФ, Совет Федерации РФ
"Партия дела" проведет съезд в поддержку кандидатуры Путина
"Партия дела" проведет 10 февраля съезд в поддержку Путина на выборах президента
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Партия дела" проведет 10 февраля в Москве съезд в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России, сообщила пресс-служба партии.
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"Десятого февраля 2024 года в 12:00 в Центре Международной Торговли
состоится VIII Съезд Всероссийской политической партии "Партия дела" в поддержку Владимира Владимировича Путина на выборах президента РФ", - говорится в сообщении.
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Ожидается, что в работе Съезда примут участие делегаты от 56 субъектов России, среди которых главы и депутаты муниципальных образований, представители отраслевых ассоциаций и союзов, активисты волонтёрских организаций, оказывающих помощь участникам СВО.
"Также на Съезд приглашены представители избирательного штаба кандидата на должность президента РФ Путина и Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию"", - добавляет пресс-служба.
Совет Федерации
назначил президентские выборы в РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.