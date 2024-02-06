https://ria.ru/20240206/sezd-1925749440.html

"Партия дела" проведет съезд в поддержку кандидатуры Путина

"Партия дела" проведет съезд в поддержку кандидатуры Путина - РИА Новости, 06.02.2024

"Партия дела" проведет съезд в поддержку кандидатуры Путина

"Партия дела" проведет 10 февраля в Москве съезд в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:51

2024-02-06T16:51

2024-02-06T16:53

выборы президента россии — 2024

политика

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центр международной торговли

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Партия дела" проведет 10 февраля в Москве съезд в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России, сообщила пресс-служба партии. "Десятого февраля 2024 года в 12:00 в Центре Международной Торговли состоится VIII Съезд Всероссийской политической партии "Партия дела" в поддержку Владимира Владимировича Путина на выборах президента РФ", - говорится в сообщении. Ожидается, что в работе Съезда примут участие делегаты от 56 субъектов России, среди которых главы и депутаты муниципальных образований, представители отраслевых ассоциаций и союзов, активисты волонтёрских организаций, оказывающих помощь участникам СВО. "Также на Съезд приглашены представители избирательного штаба кандидата на должность президента РФ Путина и Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию"", - добавляет пресс-служба. Совет Федерации назначил президентские выборы в РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, москва, владимир путин, центр международной торговли, выборы президента рф, совет федерации рф