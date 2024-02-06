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Аэропорт Волгограда начнет принимать рейсы из Сочи с 1 июня
Аэропорт Волгограда начнет принимать рейсы из Сочи с 1 июня - РИА Новости, 06.02.2024
Аэропорт Волгограда начнет принимать рейсы из Сочи с 1 июня
Полетная программа Волгоград – Сочи возобновляется с 1 июня после полуторагодовалого перерыва, авиарейсы будет осуществлять компания "Победа", сообщила РИА... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:33
2024-02-06T09:33
2024-02-06T11:35
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ВОЛГОГРАД, 6 фев – РИА Новости. Полетная программа Волгоград – Сочи возобновляется с 1 июня после полуторагодовалого перерыва, авиарейсы будет осуществлять компания "Победа", сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. "С 1 июня авиакомпания "Победа" будет осуществлять полеты из Волгограда в Сочи. Билеты уже в продаже у них на сайте", - сообщила Голодова. Она отметила, что авиасообщение между двумя городами было приостановлено в сентябре 2022 года, перелеты осуществлял другой перевозчик.
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волгоград, сочи, экономика, новости - туризм
Волгоград, Сочи, Экономика, Туризм, Новости - Туризм
Аэропорт Волгограда начнет принимать рейсы из Сочи с 1 июня
Авиарейс Волгоград — Сочи возобновляется с 1 июня после перерыва в полтора года