https://ria.ru/20240206/samolet-1925606231.html

Аэропорт Волгограда начнет принимать рейсы из Сочи с 1 июня

Аэропорт Волгограда начнет принимать рейсы из Сочи с 1 июня - РИА Новости, 06.02.2024

Аэропорт Волгограда начнет принимать рейсы из Сочи с 1 июня

Полетная программа Волгоград – Сочи возобновляется с 1 июня после полуторагодовалого перерыва, авиарейсы будет осуществлять компания "Победа", сообщила РИА... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T09:33

2024-02-06T09:33

2024-02-06T11:35

волгоград

сочи

экономика

туризм

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824857595_0:206:3153:1980_1920x0_80_0_0_0e61c60e48ec091ec58cde141a6339ea.jpg

ВОЛГОГРАД, 6 фев – РИА Новости. Полетная программа Волгоград – Сочи возобновляется с 1 июня после полуторагодовалого перерыва, авиарейсы будет осуществлять компания "Победа", сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. "С 1 июня авиакомпания "Победа" будет осуществлять полеты из Волгограда в Сочи. Билеты уже в продаже у них на сайте", - сообщила Голодова. Она отметила, что авиасообщение между двумя городами было приостановлено в сентябре 2022 года, перелеты осуществлял другой перевозчик.

https://ria.ru/20240205/aeroport-1925447168.html

волгоград

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоград, сочи, экономика, новости - туризм