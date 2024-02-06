https://ria.ru/20240206/proekt-1925621643.html

РИА Новости запускает проект о малом и среднем предпринимательстве

РИА Новости запускает проект о малом и среднем предпринимательстве - РИА Новости, 06.02.2024

РИА Новости запускает проект о малом и среднем предпринимательстве

На сайте РИА Новости появился проект "Твой бизнес" о развитии в России малого и среднего предпринимательства. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:55

2024-02-06T10:55

2024-02-06T11:30

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. На сайте РИА Новости появился проект "Твой бизнес" о развитии в России малого и среднего предпринимательства.С запуском специального раздела при поддержке национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" представители МСП получили возможность рассказать о становлении своего бизнеса. Читатели смогут узнать о развитии МСП в стране, о решении проблем, с которыми сталкивается малый и средний бизнес. Кроме того, в проекте будет серия материалов, посвященная импортозамещению и мерам государственной поддержки в этой сфере."Мы считаем запуск данного раздела своевременным: малый и средний бизнес являются движущей силой экономического развития, способны обеспечить рост производства и занятости, поэтому эта тема касается каждого жителя России", — прокомментировал старт проекта заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Груздев.Целевая аудитория раздела — представители бизнеса, а также государственные ведомства и структуры, ответственные за поддержку малого и среднего предпринимательства. "Твой бизнес" поможет информировать граждан о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".На данный момент в разделе "Твой бизнес" предусмотрено пять тематических рубрик, в которых будут публиковаться новости, редакционные статьи, интервью, обзоры, советы, материалы в формате "вопрос-ответ", инфографики и фотоленты.Рубрика "Новости" отражает наиболее важные события из сферы малого и среднего предпринимательства, включая взаимодействие бизнеса и госструктур, а также анонсирование мер поддержки.Рубрика "Сделано с умом" состоит из редакционных материалов, рассказывающих про малый и средний бизнес России, запуск предприятий и открытие новых площадок.Интервью с представителями малого и среднего бизнеса можно прочитать в рубрике "Личный опыт". Герои рассказывают, почему решили заниматься бизнесом, как начинали работать в этой сфере, как росло предприятие, учились перестраиваться при расширении бизнеса.В рубрике "Вопрос решен" можно будет узнать ответы экспертов на популярные запросы в сфере МСП.Рубрика "Поддержка бизнеса" расскажет о мерах поддержки в этой сфере, авторами материалов в ней могут выступать федеральные и региональные органы власти и банки.Предпосылки для создания тематического раздела о МСП связаны с отсутствием на рынке информационного инвентаря и с поддержкой данной тематики президентом России Владимиром Путиным. Так, в конце июня глава государства заявил на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени" о необходимости вести целенаправленную политику по продвижению отечественных брендов на мировом рынке на всех уровнях, в том числе в СМИ.

https://ria.ru/20240201/proekt-1924805556.html

https://ria.ru/20240125/konkurs-1923177084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, экономика, малый бизнес, риа новости