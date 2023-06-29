https://ria.ru/20230629/putin-1881197790.html

Путин отметил необходимость целенаправленно продвигать отечественные бренды

Путин отметил необходимость целенаправленно продвигать отечественные бренды - РИА Новости, 29.06.2023

Путин отметил необходимость целенаправленно продвигать отечественные бренды

Целенаправленная политика по продвижению отечественных брендов нужна в РФ, она должна быть у каждого региона, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:53

2023-06-29T15:53

2023-06-29T15:58

экономика

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Целенаправленная политика по продвижению отечественных брендов нужна в РФ, она должна быть у каждого региона, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Считаю, что нам необходима целенаправленная политика всемирного продвижения отечественных брендов, причем на всех уровнях и в средствах массовой информации, и прежде всего в государственных и специальных сетях", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени". Президент отметил, что свои программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона. "Хочу, чтобы меня услышали сейчас мои коллеги в регионах РФ. Это не ерунда какая-то, это очень важное направление совместной работы. Ведь именно в городах, в населенных пунктах начинается путь небольших предприятий, локальных брендов, но начинается путь к общероссийской известности", - пояснил Путин.

https://ria.ru/20230629/putin-1881187754.html

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экономика, технологии, россия, владимир путин