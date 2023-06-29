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Путин отметил необходимость целенаправленно продвигать отечественные бренды - РИА Новости, 29.06.2023
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15:53 29.06.2023 (обновлено: 15:58 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/putin-1881197790.html
Путин отметил необходимость целенаправленно продвигать отечественные бренды
Путин отметил необходимость целенаправленно продвигать отечественные бренды - РИА Новости, 29.06.2023
Путин отметил необходимость целенаправленно продвигать отечественные бренды
Целенаправленная политика по продвижению отечественных брендов нужна в РФ, она должна быть у каждого региона, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:53
2023-06-29T15:58
экономика
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Целенаправленная политика по продвижению отечественных брендов нужна в РФ, она должна быть у каждого региона, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Считаю, что нам необходима целенаправленная политика всемирного продвижения отечественных брендов, причем на всех уровнях и в средствах массовой информации, и прежде всего в государственных и специальных сетях", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени". Президент отметил, что свои программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона. "Хочу, чтобы меня услышали сейчас мои коллеги в регионах РФ. Это не ерунда какая-то, это очень важное направление совместной работы. Ведь именно в городах, в населенных пунктах начинается путь небольших предприятий, локальных брендов, но начинается путь к общероссийской известности", - пояснил Путин.
https://ria.ru/20230629/putin-1881187754.html
https://ria.ru/20230629/putin-1881187393.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин отметил необходимость целенаправленно продвигать отечественные бренды

Путин: у каждого региона должна быть политика по продвижению отечественных брендов

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Целенаправленная политика по продвижению отечественных брендов нужна в РФ, она должна быть у каждого региона, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Считаю, что нам необходима целенаправленная политика всемирного продвижения отечественных брендов, причем на всех уровнях и в средствах массовой информации, и прежде всего в государственных и специальных сетях", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Путин заявил о необходимости раскрутки отечественных компаний
Вчера, 15:22
Президент отметил, что свои программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона.
«
"Хочу, чтобы меня услышали сейчас мои коллеги в регионах РФ. Это не ерунда какая-то, это очень важное направление совместной работы. Ведь именно в городах, в населенных пунктах начинается путь небольших предприятий, локальных брендов, но начинается путь к общероссийской известности", - пояснил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Путин заявил, что мир не рухнул из-за санкций
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ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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