https://ria.ru/20240206/poteri-1925684121.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 06.02.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Потери ВСУ на запорожском направлении за минувшие сутки составили более 95 военных, в ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-20 и САУ "Гвоздика",... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:11

2024-02-06T14:11

2024-02-06T14:16

специальная военная операция на украине

киев

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Потери ВСУ на запорожском направлении за минувшие сутки составили более 95 военных, в ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-20 и САУ "Гвоздика", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 128 горно-штурмовой, 65, 118 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка и Пятихатки Запорожской области. Противник потерял более 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудие Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925284028.html

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